Per Pallesen besøgte for første gang Nyborg Voldspil fredag aften. Den folkekære skuespiller, der nok af mange huskes som tjener Boldt i "Matador", havde dog været lidt i berøring med friluftspillet tidligere. Da "Sommer i Tyrol" i 2012 således blev spillet på volden, var det Per Pallesens oversættelse. Foto: Nils Svalebøg

Der var mange kendte ansigter, da Nyborg Voldspil bød velkommen til sit 80-års jubilæum og Frøken Nitouché.

NYBORG: Flemming Jensen er synonym med humor. Det indtryk fik man, hvis man bevægede sig rundt blandt gæsterne inden premieren på Nyborg Voldspils Frøken Nitouché. Mange af gæsterne glædede sig således til at se instruktøren Flemming Jensens fortolkning af det gamle lystspil fra 1963. Én af de gæster var Flemming Jensens mangeårige ven Per Pallesen. - Flemming bærer jo altid et smil, så jeg forventer også, at forestillingen bliver rigtig morsom. Jeg glæder til at se, hvordan hans humorisme får lov til at spille ind, fortæller den kendte skuespiller.

Kurt Dreyer vendte "hjem" til Nyborg Voldspil fredag aften. Den 75-årige skuespiller instruerede Nyborg Voldspils opsætninger i perioden 1999-2005. Kurt Dreyer håbede Flemming Jensens humor ville skinne igennem, da den oprindelige Frøken Nitouché ifølge ham godt kunne trænge til et pift. Til gengæld skød skuespillerinden Betty Glosted hurtigt ind, at hun elskede den oprindelige Frøken Nitouché, og at humoren stadig holdt. Begge var de dog enige om, at de glædede sig over, voldspillet igen rådede over et større orkester. Foto: Nils Svalebøg

Frøken Nitouché uden Frøken Nitouché å Selvom vejret holdt tørt, og der ikke brød regnvejr løs over friluftspillet, så var der dog alligevel grund til lidt ærgrelse. Den oprindelige Frøken Nitouché i form af Lone Hertz mødte således ikke op til premieren fredag aften. Ifølge flere af gæsterne gik forklaringen på, at den 80-årige Lone Hertz lå hjemme med ondt i ryggen. Frøken Nitouché spilles frem til 10. august.

Svend Novrup (tv) var traditionen tro til stede som anmelder. Den rutinerede forfatter og redaktør hilser på billedet på den mangeårige turistchef i Nyborg Benny Kjeldberg. Benny Kjeldberg bor nu i Frederiksværk, og han var meget taknemmelig for, at han havde modtaget en indbydelse til premieren fra folkene bag skuespillet. Benny Kjeldberg fortalte til avisen, at han mest af alt glædede sig til gensynet med volden og de mange genkendelige ansigter. Foto: Nils Svalebøg

Flemming Jensen har i år instrueret skuespillet, Frøken Nitouche, der fredag aften havde premiere på Nyborg Vold. Den kendte skuespiller og instruktør har undervejs i processen været meget imponeret over skuespillerne, som han både beskriver som omhyggelige og arbejdsomme. Foto: Nils Svalebøg

Revyforfatter, skuespiller og direktør for Sønderborg Sommer Revy, Leif Maibom, var også til stede fredag aften. Det var Leif Maiboms første voldspil siden 2003, hvor opsætningen var "My Fair Lady". Selv håbede Leif Maibom, at aftenens forestilling ville blive noget mere vellykket end i 2003. Her regnede det hele væk, og kort inde i stykket faldt to skuespillere på scenen, og dermed blev aftenens forestilling aflyst. Foto: Nils Svalebøg