Publikum på Facebook: Fantastisk og skide sjov

Søren Lohmann: "Det er en helstøbt, finurligt opdateret og ualmindeligt godt skruet sammen iscenesættelse af den gamle historie - og så er den fremført af en imponerende stor flok TOP-professionelle amatører fra Nyborg".

Hanne Verdier: "Ja, man har ondt i lattermusklerne et par dage ..."

Lise Borg: "Vi lo fra start til slut og imponeredes over alle de finurlige skift, dygtige skuespillere, smukke sange og et imponerende set up ... Vi kan slet ikke få armene ned".

Karina Madsen: "Tak for en dejlig aften ... Det var fantastisk og skide sjov"

Jacob Nilsson: "En kæmpe oplevelse. Gode skuespillere, gode sangere, og jeg grinede meget ".

Susanne Solberg Hansen: "Wauw ... Kostume, kulisser, sceneskift, musikken og ikke mindst de fantastiske amatørskuespillere".

Bettina Maaløe Albæk: "Tak for en fantastisk premiere - det var sjovt, rørende og fuld af overraskelser. I spiller alle r.... ud af bukserne - blive ved med det".

Charlotte Hansen: "Helt igennem fantastisk forestilling i år. Tak for en skøn, dejlig og sjov aften på Nyborg Vold".