Prognoserne passede: Nyborgs veje er åbne igen

De høje vandstande rundt omkring i fynske byer på årets anden dag ramte også Nyborg. Der var dog ingen overraskelser for beredskabet, og Havnegade blev åbnet for gennemkørsel natten til torsdag som forventet.

- Vi begyndte at pakke pumpen sammen omkring midnat, hvilket var det, vi havde forventet. Det tog en times tid, og derefter blev Havnegade åbnet for gennemkørsel igen, siger Nicolai Bassel Calusen.

Vandet dækkede også vejen ved Holckenhavn-dæmningen. Også her forløb dagen fint, og hovedvejen mod Svendborg blev gjort åben for gennemkørsel senere på dagen. Havnegade måtte dog vente indtil den automatiske sluse mellem havnen og voldgraven åbnede igen.

- Det var en forventelig opgave, som vi havde set komme i forhold til prognosen. Vandstanden var så høj i en lang periode, at havneslusen var lukket, hvilket betød, at det hobede sig op inde i voldsystemet. På den måde var der ingen overraskelser i den opgave, fortæller indsatsleder i Beredskab Fyn Nicolai Bassel Clausen.

Nyborg: Det er langt fra første gang, at Nyborg oplever forhøjede vandstande, da vinden 2. januar skubbede Østersøens vandmasser ind mod Fyn. Derfor var der dog heller ingen større overraskelser for beredskabet, hvis primære opgave var pumpe vand ud af voldgraven.

Rutineret

På grund af vejspærringerne blev trafikken i Nyborg dirigeret om. Det var kommunens Vej- og Parkafdeling, der stod for det, men det er Nicolai Bassel Calusens opfattelse, at det også forløb uden større problemer.

- Det er selvfølgelig aldrig helt smertefrit, når større veje lukkes af, men kommunen var ude i god tid med skiltning og meldinger i trafikradioen, siger han.

I øvrigt meldes der ikke om nogen skader på Nyborgs infrastruktur.

Sidst, der var oversvømmelse i Nyborg, var i oktober 2017, hvor vandstanden nåede 141 centimeter. Denne gang var den ikke helt så høj, da den toppede klokken 09.20 med 131 centimeter. Det betyder dog ikke, at der ikke er noget at lære af episoden.

- Hver gang drager vi erfaringer i forhold til, hvad vi kan forvente ud fra prognoserne, og hvor det præcist er, at vi skal sætte ind. Nu skal der laves en evaluering af indsatsen, ligesom vi altid gør, siger Nicolai Bassel Clausen.

Forhåbentligt er det sidste gang, at der skal sættes folk til at pumpe vand ud af voldgraven. Kommunen regner nemlig med at have en pumpeanlæg med skjulte slanger under Havnegade klar i 2019, så man i fremtiden kan pumpe vand ud af voldgraven med et tryk på en knap.