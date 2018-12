Professorer og toparkitekter - og så en landmand fra Aunslev

Anja Kongsdal er landmand og byrådspolitiker. Men som den eneste i Det Særlige Bygningssyn under Kulturministeriet har hun ikke arkitekt- eller museumsfaglig baggrund. Vi har fotograferet hende ved et af Nyborgs mest bevaringsværdige huse, Korsbrødregården fra første havldel af 1400-tallet - Danmarks ældste verdslige bygning. Foto: Mogens Rasmussen

Byrådsmedlemmer kan blive udpeget til mange underlige udvalg og nævn. Anja Kongsdal fra Nyborg byråd har fået en af de mere specielle opgaver. Hun er eneste "ikke-ekspert" i Det Særlige Bygningssyn, der spiller en stor rolle, når det handler om fredede bygninger i Danmark.

Aunslev: Rundt om bordet sidder professorer og arkitekter, museumsdirektører og kontorchefer fra diverse kulturinstitutioner. Stjernearkitekten Dorte Mandrup er der. Lars Juel Thies - ham med Nyborg Slot er for bordenden. Og så er der byrådsmedlem for Venstre og gårdejer i Aunslev Anja Kongsdal. Det handler om Det Særlige Bygningssyn - kulturministerens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og bevaring. Anja Kongsdal er udpeget af Kommunernes Landsforening, og hun er den eneste i Det Særlige Bygningssyn, der ikke har en eller anden faglig kasket på hovedet, når de mange sager om fredning og affredning af gamle huse kommer på bordet. - I starten var det meget skræmmende at sidde ved det bord. For jeg havde jo også været inde og læse på navnene, så jeg vidste, hvem der sidder i udvalget. Men efterhånden som jeg har siddet der nogle år, er man lige som alle de andre. Selvfølgelig kommer arkitekterne med noget faglig viden, som jeg ikke har. Men de er jo mennesker lige som alle os andre. Og jeg tør altså godt tage ordet, siger Anja Kongsdal. - Når du nu er den eneste i udvalget, der ikke har en faglig baggrund, er det så meningen, at du skal være sådan en "den lille dreng fra Kejserens Nye Klæder", og sige: Nu skal I høre, hvad landmanden fra Aunslev siger til alt jeres arkitekt-nørderi? - Nej, det er jeg ikke. Jeg er udpeget af Kommunernes Landsforening til at synliggøre nogle ting - det er den vinkel, jeg arbejder fra, siger hun. - Men nogle gange, er arkitekterne gode til at tale tingene op, og så må jeg sige. Aaahhh. Jeg er altså ikke altid enige med dem, og når vi for eksempel står med en helt faldefærdig kro, så må man nogle gange træffe en beslutning og sige: Ærgerligt, at det ikke var muligt at vedligeholde den, siger Anja Kongsdal.

Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og bevaring. Det består af indtil 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område.Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Slots- og Kulturstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Slots- og Kulturstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Slots- og Kulturstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.



Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.



Kilde: Kulturministeriets hjemmeside.

Min mening er lige så god - Jeg skal give indspark ud fra min egen personlige mening selvfølgelig - og min personlige holdning kan jo være lige så gyldig som de andres. Vi har faktisk snakket om, at det måske kunne være godt at have en til inde, der sidder som byrådsmedlem et andet sted. For det giver en værdi, siger hun. - Jeg er altså kommunernes repræsentant, men det betyder ikke, jeg altid holder med kommunerne, når der er sager oppe. Der har være flere eksempler, hvor jeg simpelthen ikke har forstået, hvordan en kommune kan agere sådan overfor en gammel bygning, som de nogle gange gør. Der er nogle sager, hvor man siger fra, siger Anja Kongsdal. - Jeg holder ikke altid med kommunen, og jeg taler heller ikke med dem, inden der behandles en sag. Nogle gange får jeg henvendelser og så lytter jeg, men jeg lytter da lige så meget til, hvad arkitekterne siger og hvad jeg selv synes.

P.V. Glob sagde stop



Arkitektparret Inger og Johannes Exner havde vundet opgaven med et dristig forslag med god brug af glas og stål.



Rigsantikvar P.V. Glob var dengang formand for Det Særlige Bygningssyn, og han sagde nej.



Det satte det hele i stå i lang tid, og arkitekterne var ved at forlade projektet, men de blev overtalt til at skabe et nyt projekt med brug af mere traditionelle byggematerialer som træ og mursten.



Sindsygt spændende Hvordan er du egentligt havnet i Det Særlige Bygningssyn? - Jeg hørte meget fra Thyra Rasmussen (tidligere byrådsmedlem i Nyborg, der også sad i bygningssynet, red.) om arbejdet i udvalget. Thyra sagde altid, at jeg skulle gribe chancen, hvis jeg fik den. Det lyder jo overhovedet ikke spændende, men det her er sindsygt spændende. - Og så efter sidste valg spurgte Kenneth Muhs, om det var noget for mig. For de skulle indstille til Kommunernes Landsforening, og jeg sagde straks ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev valgt ud, men det er ikke noget med, at Nyborg skal have den post hver gang. På den måde er landmanden fra Aunslev altså havnet i udvalget, der sidder og har stor indflydelse på fredningssager i Danmark. Til Anja Kongsdals ærgelse har det de senere år handlet mere om affredning end om fredning af bygninger, for Kulturministeriet har haft en stor gennemgang af fredede bygninger, og lang række fredede ejendomme er blevet affredet, fordi de ikke længere er originale, eller fordi de er misligholdt. - Vi skal bevare så meget som muligt. Det er min holdning. Men de senere år har det handlet meget om den her affredningsrunde og ikke særligt meget om nyfredninger.