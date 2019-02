Produktionsselskab fik bid af pengepulje

Nyborg: Damby&Wahlers, Nyborgs forholdsvis nye produktionsselskab, har modtaget 80.000 kroner fra Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn, kortere betegnet LAG SØM.

Produktionsselskabet fik pengene for deres ambition om få Nyborg til at udmærke sig som en teaterby. Damby&Wahlers første opsætning er End of the Rainbow, der har premiere den 21. februar på Bastionen, hvor den vil blive opført indtil 17. marts. De har allerede løftet sløret for efterårets forestilling, der bliver en opsætning af den kendte musical Company.

Pengene kommer fra en pulje på 3,2 millioner kroner, der bliver delt ud i flere omgange. I denne omgang blev der givet 1,33 millioner ud fordelt på otte projekter. Ifølge LAG SØM er det et rekordhøjt antal projekter at støtte på én gang.