Private kan søge penge fra ny bylivspulje

Nyborg Kommune efterlyser gode ideer til initiativer, der kan gøre det lidt sjovere at være nyborgenser. Foreløbig er der sat 400.000 kroner af til formålet fordelt over to år.

"At begrænse ansøgergruppen til foreninger giver ... ikke mening i denne sammenhæng, da det dels begrænser ansøgergruppen betragteligt, dels da det er et særskilt mål med projektet, at borgerne engageres i byens udvikling," som det hedder i dagsordenen til byrådsmødet.

Faktisk bliver det sådan, at selv personer under 18 år kan søge. Det forudsætter dog, at en voksen er medunderskriver på ansøgningen.

Nyborg: Midlertidige byhaver. Større arrangementer med adgang for alle. Eller hvad med et midlertidigt kunstværk i det offentlige rum?

Ud over at stille en lang række betingelser til ansøgerne af den nye bylivspulje, har Nyborg Kommune også formuleret krav til de enkelte projekter. For at komme i betragtning til støtte skal en eller flere af følgende kriterier være opfyldt:- bidrager til at skabe liv i byen. - bidrager til at skabe en spændende og attraktiv by. - bidrager til kunst i det offentlige rum. - bidrager til natur i det offentlige rum. - bidrager til forståelsen af Nybrogs kulturarv.

Medejerskab

Flere byrådspolitikere fremhævede da også netop betydningen af at give Nyborgs borgere et medejerskab til udviklingen af bylivet.

Ud over privatpersoner kan foreninger søge på lige fod med andre former for sammenslutninger og virksomheder. Dog må projektet ikke må tjene som markedsføring for firmaet eller dets produkter.

Derudover er der en lang række krav, som skal være opfyldt for at komme i betragtning. For eksempel skal der være tale om nye tiltag indenfor det område, som er omfattet af byplanen. Projektet skal være tilgængeligt for alle og skal gavne byen frem for enkeltpersoner. Og så må der ikke være tale om kommercielle aktiviteter eller tiltag, der giver en indtægt.

Som ansøger skal man også være indstillet på selv at stå for udførelsen af projektet, der skal være afsluttet inden udgangen af år 2020. Er der tale om en fysisk installation, eksempelvis et offentligt kunstværk, overgår ejerskabet efterfølgende til kommunen.

Fra kommunens side bliver der i øvrigt lagt vægt på, at der er tale om et realistisk budget, ligesom man skal aflægge regnskab bagefter.

Ansøgninger kan ske løbende til kommunens teknik- og miljøafdeling frem til udgangen af 2019. Bemærk, at der kan maksimalt søges om 20.000 kroner til et konkret projekt.