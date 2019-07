Prisvindende opsætning droppet: Musical med Annette Heick tages af plakaten

Nyborg: Musicalen "Company" er taget plakaten i Nyborg, endnu før de første prøver er begyndt.

Forestillingen med blandt andre sangeren og musicalstjernen Annette Heick, skuespilleren Kurt Dreyer og sangeren og skuespilleren Kiki Brandt i nogle af de bærende roller skulle have haft premiere i Nyborgs lokale kulturhus, Bastionen, den 18. september.

Men både den og de 12 øvrige forestillinger er nu opgivet.

Det er personlige og private omstændigheder hos de lokale producenter Damby & Wahlers, der har ført til aflysningen, fremgår det af en pressemeddelelse.

"Det er med stort vemod, at Damby & Wahlers i dag må meddele, at produktionen af musicalen COMPANY med planlagt premiere onsdag d. 18. september 2019 på Bastionen i Nyborg må lægges ned på grund af pludselig sygdom i produktionsselskabet. Dermed kan selskabet ulykkeligvis ikke løfte opgaven.

Vi er utroligt kede af ikke at kunne få lejlighed til at præsentere denne skønne musical med iscenesættelse af Jan Hertz og med et helt igennem fantastisk hold af medvirkende. Og ikke mindst er vi kede af det i forhold til publikum, der havde så meget at glæde sig til," skriver Damby & Wahlers, der ikke har yderligere kommentarer.

Opsætningen af Stephen Sondheims og George Furths musical-komedie, der har vundet adskillige priser og gået for fulde huse på blandt andet Broadway i New York, er den kun anden forestilling, de østfynske producenter har givet sig i kast med.

Den første var "End of the Rainbow". Den fik tidligere på året fine anmeldelser, men solgte langt fra så mange billetter, som producenterne kunne have ønsket sig.

Ikke desto mindre havde Damby & Wahlers mod på den noget større forestilling "Company".

Billetkøbere kan henvende sig til Bastionen efter sommerferien, fra uge 34 og frem - eller de vil blive kontaktet direkte.