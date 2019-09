Pris for terrorsikring af torv: Tre millioner kroner

Planer om at benytte det "nye" torv ved rådhuset i Nyborg til arrangementer, hvor mange mennesker samles, kræver investering i sikkerhed.

Nyborg: Når byens borgere i fremtiden samles til store arrangementer på Torvet i Nyborg, følger der en ekstraregning på tre millioner kroner for terrorsikring med.

Torvet er en del af projektet, der skal genskabe historien om Nyborg Slot og gøre det til en national turistattraktion.

Det er også tanken at benytte det "nye" torv til events og arrangementer med tusinder af mennesker.

Og hvor mange mennesker er samlet, følger risikoen for terrorangreb - og en pligt for kommunen til at sikre pladsen - med.

- Det er et krav fra myndighederne, at arrangementer, hvor der er samlet et stort antal mennesker, er sikret mod terror, forklarer vicekommunaldirektør og teknik- og miljøchef i Nyborg Kommune, Søren Møllegaard.