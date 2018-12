Pres på Vindinge: Vælgere flyttes til Nyborghallen

Vindinge: Udbygning af boligkvartererne Ravnekærlund og Steensager får nu indflydelse på afstemningsområde Vindinge.

Vælgerne er blevet for mange på valgstedet, og byrådet besluttede kort før jul at flytte vælgere fra Vindinge til afstemningsområde Nyborghallen. Det betyder, at en række beboere fra blandt andre Pilsgårdsvænget, Bavnehøjallé og Kirstensvej, fremover skal en tur i Nyborghallen, når de skal sætte krydset. I alt drejer det sig om 682 personer fra 18-95 år, som må belave sig på en lidt længere udflugt med valgkortene. Og det bliver aktuelt inden længe.

I første halvår af 2019 venter således to valg på borgerne. Et folketingsvalg, som kun statsministeren kender datoen på, samt et valg til EU-parlamentet, 26. maj.

I alt er der 13 afstemningsteder i Nyborg Kommune, hvoraf Nyborghallen og Bastionen er de eneste i selve Nyborg.