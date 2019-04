Premiere på forårsmesse i Ørbæk

Forårsmesse i Ørbæk Midtpunkt springer ud for første gang. Det sker med 30-40 udstillere i weekenden, den 6.-7. april.

Nyborg: Begge idrætshaller plus et område ved caféen i Ørbæk Midtpunkt bliver i den kommende weekend pakket med alt fra biler, over køkkendesign til vin, mad og plankeborde.

Byen har premiere på en forårsmesse, hvor et sted mellem 30 og 40 udstillere har meldt deres ankomst hen over de to dage - lørdag 6. og søndag 7. april.

- Ideen om en stor forårsmesse kom efter vores egne lille messe i efteråret. Vi gik i gang med at forberede lige efter nytår, og der er mange bolde i luften for at få messen klar, fremhæver Ninna Møller, som er tovholder på begivenheden.

Den ene af Ørbæk Midtpunkts to idrætshaller er reserveret til biler og campingvogne plus køkkeninventar og gamle plankeborde.

I den anden hal kan publikum møde et kludetæppe af alt fra smykker til kosmetik over frisører til mad og drikke. Men også Nyborg Rejser, OK Benzin og Shell i Ørbæk er blandt udstillerne sammen med brugskunst fra Fredericia, strik, dametøj og glaskunst.

Bag forårsmessen står Ørbæk Midtpunkt, Kultur på Tværs og aftenskolen LOF. Den er åben for publikum lørdag og søndag fra klokken 10-16.