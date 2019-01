Præster og psykologer stod klar til at hjælpe

Idrætscenter Nyborg blev på kort tid omdannet til krisecenter for de mange passagerer, som havde været involveret i togulykken på lavbroen. Det sundhedsfaglige personale kom udefra, mens Nyborg Kommunes egen sundhedsafdeling blandt andet sørgede for lidt varmt at styrke sig på. Hele indsatsen blev koordineret fra alarmcentralen i Odense.

- Men indtil de mødte frem, holdt vi lidt øje med, hvem der havde mest brug for en snak og holdt dem i hånden. Vi havde også taget sygeplejersker med derned, og der var enkelte, som havde brug for hjælp med lidt skrammer. Alt i alt foregik det dog stille og roligt, fortæller hun.

Det var også hende, der ringede til kommunens egen sundhedsafdeling, som stillede med cirka 20 personer. Ifølge sundhedschef Mette Bill Ladegaard bidrog kommunens folk blandt andet med at stille borde op og lave kaffe til passagerne. Men der blev også tid til at tage imod og drage almindelig omsorg for dem.

- Det egner sig til formålet, fordi det ligger tæt på, men også fordi der er et cafeteria, der kan stå for forplejningen. Samtidig er der plads nok. Derfor gav jeg besked til centret om, at vi skulle bruge stedet, og at de første passagerer ville komme indenfor en halv time, fortæller Betinna Fisker.

Selv om skadernes fulde omfang ikke stod klart fra begyndelsen, blev man ret hurtig enig om at etablere et krisecenter i Nyborg. Bettina Fisker aftalte derfor med kommunaldirektør Lars Svenningsen, at idrætscentret i Nyborg kunne bruges.

Tilfældet ville, at hun allerede befandt sig i Odense, hvor hun var med til at sikre den bedst mulige indsats overfor de store vandmasser, da meldingen om togulykken tikkede ind.

Det værst tænkelige

Ifølge præhospitalschef i Region Syddanmark, Gitte Jørgensen, rykkede man talstærkt ud med personale fra psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg, der har forstand på krisereaktioner. I alt cirka 30 fagpersoner var til stede, blandt dem psykologer, psykiatere, sygeplejersker og beredskabspræster.

- Det er en stor indsats, men der er også tale om en meget alvorlig situation. I første omgang handler det om at få registreret de passagerer, der har været med toget. Og så handler det om at få hjulpet dem med, hvordan de skal håndtere de ting, de kommer til at tænke på. For eksempel at det kan være en god ide at tale med andre om det. Samtidig giver vi vejledning i, hvor man kan søge yderligere hjælp, fortæller Gitte Jørgensen og tilføjer, at man typisk tager udgangspunkt i det værst tænkelige scenarium.

Derfor stillede man også med det størst mulige hold fra starten, og så kan man altid trappe ned derfra. Cirka klokken 12.30 forlod den sidste passager krisecentret i Nyborg. På det tidspunkt havde kommunens fælleskøkken Madhuset ellers forberedt en omgang suppe til alle.

- Der var dog beredskab og politifolk til stede, som godt kunne klare noget at varme sig på efter at have stået meget udenfor, bemærker Mette Bill Ladegaard.