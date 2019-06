Præstegården bliver i Flødstrup

- Vi har selvfølgelig ikke behandlet sagen endnu og endnu mindre stemt om det. Men jeg har forhørt mig hos nogle af menighedsrådets medlemmer, og derfor er jeg ret sikker på, at vi beslutter at renovere præstegården i Flødstrup, siger han.

Men af dagsordenen for mødet den 26. juni fremgår det, at formanden, Mikael Hoffmann Nielsen, Ullerslev, lægger op til en beslutning om at droppe byggeriet i Ullerslev og sætte fart på en renovering i Flødstrup.

Situationen har længe været fastlåst: Et flertal i menighedsrådet - nemlig dem, der er valgt i den store by, Ullerslev - ville bygge en ny præstegård ved kirken i Ullerslev, mens mindretallet - dem fra Flødstrup/Langtved - ville beholde og renovere den gamle præstegård ved kirken i Flødstrup.

Det bliver efter al sandsynlighed udgangen på et ekstraordinært møde i menighedsrådet i næste uge, og dermed afslutter man et par års tovtrækkeri om præstegårdens fremtidige placering.

Flødstrup/Ullerslev: Når der i løbet af et halvt års tid ansættes en ny præst for Ullerslev og Flødstrup sogne, kommer hun eller han til at bo i en nyrestaureret udgave af præstegården i Flødstrup.

To lyttende mænd, der ser noget pressede ud. Næstformand Søren Thor og formand Michael Hoffmann Nielsen under borgermødet om Flødstrup præstegård i sidste måned. Arkivfoto: Kasper Riggelsen.

Byggeri tager lang tid

Mikael Hoffmann Nielsen har hele tiden tilhørt flertallet, der ønskede at flytte præstegården til Ullerslev, hvor langt de fleste af borgerne i de to sogne bor. Men især to forhold har fået ham til at genoverveje situationen:

- Vi har modtaget en mail fra Nyborg Kommune, som fortæller, at det der kan komme til at gå op til halvandet år, før vi har en lokalplan, der gør byggeriet i Ullerslev muligt. Så lang tid kan vi ikke vente, for biskoppen og provsten har jo været meget præcise med at sige, at vi skal have det med præstegården klar, så vi han have en ny præst ansat senest til nytår eller måske et par måneder senere, siger Mikael Hoffmann Nielsen.

- Det andet er, at borgermødet i Flødstrup naturligvis gjorde indtryk på os alle sammen. Når man står overfor 140 borgere, der mener noget andet end en selv, så gør det indtryk. Og vi må i hvert fald konstatere, at dem, der vil beholde præstegården i Flødstrup, udfolder mere energi, end dem, der synes det er en god idé at flytte præstegården til Ullerslev, siger Mikael Hoffmann Nielsen.