Postkasser og plankeværk udsat for hærværk

Nyborg/Ørbæk: Nytårsaften er et overstået kapitel, men det har desværre ikke sat en stopper for nytårsløjerne. I løbet af de seneste par dage har politiet således registreret to tilfælde af hærværk, hvor ukendte gerningsmænd har sprængt en postkasse i stumper og stykker. Den ene var fastmonteret på en husmur i Garntergade i Nyborg, mens den anden sad på et stativ på Mejerivænget i Ørbæk.

Derudover er der begået hærværk mod et 2-2,5 meter langt træhegn på Risvej i Hærvæk, som er væltet omkuld. Det kan enten være sket ved, at gerningsmanden har sparket til hegnet eller ved påkørsel. Hegnet var placeret cirka 10 meter fra beboelsen ud mod en gangsti, fremgår det af politiets døgnrapport.