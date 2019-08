Porsmose: Som forventet

Museumsdirektør Erland Porsmose er fortrøstningsfuld efter at have læst klagerne over tilladelserne til slotsbyggeriet.

Nyborg: Diskussionen om det nye Nyborg Slot har bølget frem og tilbage i flere år, og Østfyns Museer havde regnet med, at nogen ville klage over fredningsmyndighedernes tilladelser til byggerierne ved Nyborg Slot.

Fire klager blev det til fra landsdækkende og en enkelt lokal forening, og de skal nu gennemgås og behandles først i Slots og Kulturstyrelsen og afgøres endeligt i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagerne handler om de dispensationer, Slots og Kulturstyrelsen som myndighed for bygningsfrening og fortidsmindefredning har givet.

- Jeg synes, det er lidt som forventet. Der er kommet fire klager, hvoraf de to er fra nye foreninger, der er oprettet i forbindelse med debatten om Nyborg-projektet, siger Erland Porsmose med henvisning til Kultur&Arv og Foreningen til Nyborgs Forskønnelse.

- Jeg synes i øvrigt klagerne er meget generelle og nærmest led i den debat, der er om slotsprojektet, siger Erland Porsmose.

Direktøren lægger ikke skjul på, at han er mere ærgerlig over, at også en forening som Europa Nostra blander sig i koret af kritikere af Nyborg store slotsprojekt.

- Jeg har fuld respekt for, at klagenævnet nu skal se på klagerne, men jeg tror ikke, det kommer til at betyde, at vi skal træde på bremsen. Fredningsmyndighederne har gjort deres forarbejde så grundigt, at klagerne næppe kan pege på noget, der ikke allerede har været tænkt på, siger museumsdirektøren, der er en af primus motorene bag ideen om at tilføje udstillingsbygning, ringmur og højere tårn til Nyborg Slot for bedre at kunne formidle stedets vigtige rolle i Danmarkshistorien i middelalderen.

Erland Porsmose skal nu lige som alle andre vente på klagenævnets afgørelse, der ventes i februar 2020, men tiden frem til da behøver ikke være spildt, siger han.

- Der er lavet så meget om på det oprindelige vinderprojekt, inden vi kunne få dispensationerne, at det kræver en masse ny projektering, før arbejdet kan sendes i udbud, siger Erland Porsmose.