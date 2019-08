Populær kunst i Vandtårnet

Gitte Bjødstrup udstillede sin billedkunst i tekstil i den forløbne uge - her et par i en tango. Foto: Klaus Wind

Tekstiler i ramme

Her kappes Gitte Bjødstrups tekstiler og portrætter i ramme og naturalistisk og farver fra Jeanette Angelo om publikums gunst. For den gratis adgang til Vandtårnet i ferien er også en mulighed for at komme til vejrs og se Nyborg fra tårnets top.

- Det er der rigtig mange, som gør brug af. Men mange vælger også at kigge på vores motiver - nogle på vej op nogle på vej ned, bemærker Jeanette Angelo.

Udstillingerne, "Kunst i Vandtårnet", fortsætter i den kommende uge fra 5. til 12. august med malerier og keramik fra Gurli Jochumsen og Sonja Blytsø. Og det hele slutter med Christa Skøtts malerier og gratis adgang i ugen 12.-18. august.