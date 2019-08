Populær badebro er åben igen

To gange i løbet af juli blev badebroen ved Hesselhuset i Nyborg taget ud af drift. Nu meldes den dog klar til brug efter endnu en reparation.

Nyborg: Der er ikke noget at sige til, at der har været ekstra mange mennesker ved Storebæltsbadet i Nyborg denne sommer. Stedet har nemlig en af byens bedste badebroer, mens den populære bro ved Hesselhuset har været ude af drift. Ikke bare én, men hele to gange i løbet af juli.

Det gik allerede galt først på måneden, da et brofag rev sig løst og havnede på havets bund. Skaden blev repareret. Et par uger senere måtte kommunen dog skrive ud på Facebook, at badebroen ved Hesselhuset var lukket igen - angiveligt efter en påsejling.

"På grund af sommerferieafvikling kan vi ikke sige, hvornår det er udbedret. Vi beklager meget, når nu sommervarmen endelig er over os," hed det i beskeden til de undrende nyborgensere.

I denne uge blev broen dog meldt klar til brug efter endnu en reparation, oplyser driftschef i Nyborg Kommune, Jens Kimer-Jørgensen.

- Beslagene på broen var ødelagt, men vi har fået lavet nogle kraftige gevindstænger med fladjern på og spændt den sammen. Vi synes selv, det er en ret genial løsning, så nu håber vi på, at det holder, siger han.

Det sker med en tilføjelse om, at konstruktionen fortsat ikke lavet, så større både kan lægge til, sådan som det angiveligt er sket.

Mens badebroen ved Hesselhuset altså nåede at blive klar inden afslutningen på skolernes sommerferie, er der ikke udsigt til, at broen på Fyns Badestrand ved Knudshoved kan tages i brug i år.

I alt har Nyborg Kommune brugt 1,2 millioner kroner på de to broer, der var tænkt som et særligt tilbud til børnefamilier, fritidsaktive nyborgensere og turister. Badebroen På Fyns Badestrand blev også offer for vejr og vind, men på en lidt anden måde.

Kysten har nemlig forandret sig så meget, at kun den alleryderste del af broen stak ud i vandet.

Sagen er for længst blevet en varm politisk sommerkartoffel. Efter sommerferien vil formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Peter Wagner Mollerup (V), indkalde konsulenter, rådgivere, entreprenører og kommunens egne folk til en snak om, hvad der er gået galt.