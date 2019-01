Politisk opbakning til at diskutere plejecenter

Både Seniorrådet i Nyborg Kommune og Ældresagen opfordrer i høringssvar til, at man allerede nu reserverer et området til et - måske - kommende plejecenter i Nyborg by. En oplagt idé, lyder det fra både Venstre og Socialdemokratiet.

Nyborg: Gør det nu, før det er for sent.

Sådan kan man omformulere opfordringen fra såvel Seniorrådet som Ældresagen i Nyborg. Begge parter peger i høringssvar på behovet for reservere et areal til et - måske - kommende plejecenter tæt på bymidten, når man nu alligevel er i gang med at lægge store planer for byens fremtid. Ellers risikerer man, at alle de attraktive byggegrunde er væk, lyder argumentet.

Som tidligere omtalt har Seniorrådet også konkret bud på, hvor plejecentret skal ligge, nemlig i Svanedammen. Hverken Erik Rosengaard fra Venstre eller Socialdemokratiets gruppeformand, Sonja Marie Jensen, vil lægge sig fast på netop denne løsning. Begge medlemmer af Ældreudvalget er dog enige i, at det er en god idé at tænke et plejecenter ind i den strategiske udviklingsplan, som har været i offentlig høring frem til den 29. januar.

- Det er rigtig godt set af dem, at vi bør tage det med i overvejelserne, når vi snakker masterplan for hele Nyborg by. Vi har mennesker, der vil sætte pris på at kunne blive boende i det område, de kommer fra. Derfor er det et vigtigt emne at få diskuteret i den her forbindelse. Også selv om vi måske skal fem eller ti år ud i fremtiden, før det bliver relevant at bygge et nyt plejecenter, siger Sonja Marie Jensen.

Erik Rosengaard understreger ligeledes, at et nybyggeri ikke er nært forestående.

- Der er intet i tallene, der indikerer, at der er behov for at bygge et nyt plejecenter i morgen eller i overmorgen. Men det er klart, at vi er nødt til at være på forkant på udviklingen. Derfor kan det være fornuftigt at tage en drøftelser af, hvor et plejecenter kan ligge, når vi befinder os i en planfase. Carsten Kudsk (gruppeformand for DF og formand for Ældreudvalget, red.) har tidligere foreslået, at man placerede et plejecenter på havnen. Det var vi ikke så vilde med, men vi er parate til at drøfte, hvor et fremtidigt byggeri kan ligge, siger han.