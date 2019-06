Politisk forvirring om omstridt institution

En mindre landejendom med frugtplantage nord for Nyborg er udset til at danne rammen om en mindre behandlings-institution for op til 15 unge med psykiske og sociale vanskeligheder. Men der er modstand for beboere i området og fra et flertail i Nyborg Byråd. Arkivfoto.

Politikerne i blå blok har krævet tænkepause sommeren over i sagen om et nyt bosted for unge på en landejendom ved Regstrup nord for Nyborg. Kommunens juridiske konsulent mener ikke, institutionen kan stoppes.

Regstrup: Der er tilsyneladende ingen vej udenom. Nyborg Kommune kan ikke forhindre organisationen Solutio Broen i at etablere sig på en landejendom med frugtplantage ved Møllegårdsvej lidt nord for Nyborg, selv om et flertal i byrådet en gang har sagt nej til institutionen. Sådan lyder vurderingen - godt nok i helt andre vendinger - fra kommunens juridiske konsulent. Men den borgerlige gruppe i byrådet, der hele tiden har været imod institutionen, er ikke endnu ikke klar til at sige "javel" og dermed byde institutionen indenfor i kommunen. Sagen var på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget mandag, og her blev udgangen en udsættelse, så politikerne har mulighed for at diskutere sagen sommeren over. - Det her er slet ikke nemt. Der er kommet så mange nye oplysninger, og derfor vil vi have lov til at diskutere sagen med hele byrådsgruppen, siger Søren Svendsen (V), næstformand i udvalget. Søren Svendsen lægger ikke skjul på, at han er noget forvirret over udviklingen i sagen om institutionen. - Normalt er det jo sådan, at vi gerne vil sige ja til nogle ting i det åbne land - for eksempel mindre erhvervsvirksomheder eller ridehaller og den slags. Men det må vi ikke, og i hvert fald skal der laves en lokalplan, bare vi vil sætte et fuglehus op. Men i den her sag skal vi åbenbart bare klappe hælene sammen og sige ja. Og lokalplan, det må vi slet ikke lave, siger Søren Svendsen. - Jeg synes, det her ser meget underligt ud, og derfor vil vi have bedre tid til at se på sagen, siger Søren Svendsen.

Splittet byråd Da sagen om institutionen blev behandlet i byrådet i november 2018, var politikerne dybt splittet. Det blå flertal sagde nej til at lave en lokalplan, der kunne bane vej for institutionen for op til 15 unge med psykiske og sociale vanskeligheder på en landejendom ved Regstrup. Det røde mindretal ville gerne have institutionen til kommunen og ville gerne lave en lokalplan. Afslaget blev anket til Planklagenævnet af Solutio Broen, og nævnet sagde i en klar afgørelse, at hele byrådet og embedsmændene var på forkert kurs: Der skal nemlig slet ikke laves en lokalplan for at omdanne et landbrug til en mindre bosted eller behandlingsinstitution for truede unge.

Kan ikke sige nej Den afgørelse kom helt bag på plan-afdelingen i Nyborg, og derfor bestilte man en redegørelse fra Codex-Advokater, der er eksperter i plan-lovgivningen. Men advokaternes vurdering af sagen er heller ikke særlig behagelig læsning for Søren Svendsen og de andre modstandere af institutionen. Codex-advokater skriver nemlig, at kommunen næppe kan sige nej til at give Solutio Broen en landzonetilladelse, så de kan indrette institutionen på Møllegårdsvej. Hidtil har flertallet henvist til hensynet til naboerne, men advokaten peger på afgørelser hos Planklagenævnet i lignende sager, og de skriver: "Da nærmeste ejendom i den konkrete sag ligger 190 meter væk, og nærmeste landsby ca. 830 meter væk, vil et afslag i den konkrete sag, der overvejende eller udelukkende henviser til nabohensyn, efter min vurdering sandsynlig blive tilsidesat af Planklagenævnet." Advokaten vurderer heller ikke, at det nytter noget at bruge ejendommens beliggenhed i kystnærhedszonen som begrundelse for et nej. Der skal nemlig ikke bygges noget nyt for at omdanne gården til institution, og dermed ændres der ikke på landskabet.

Direktør: Ok til tænkepause Direktøren for Solutio Gruppen, David Tønsberg, tager kommunes udsættelse af sagen roligt: - Jeg kan godt forstå, at politikerne har behov for en tænkepause. Men jeg er meget tilfreds med den afgørelse, Planklagenævnet har truffet, siger David Tønsberg. Han oplyser, at Solutio Gruppen har en aftale med ejeren af ejendommen på Møllegaardsvej om købet. En aftale, der efterhånden har løbet længe, fordi sagen er trukket i langdrag og har været en tur omkring Planklagenævnet.