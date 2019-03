Nyborg: Efter flere års diskussion frem og tilbage tegner alt nu på, at Nyborgenserne kan se frem til et butikscenter på Lynfrosten ved Storebæltsvej. I hvert fald er der et politisk flertal bestående af Venstre, SF og Dansk Folkeparti, som er parat til at tillade store butikker udenfor den historiske bymidte.

Som det eneste parti i byrådet har Socialdemokraterne valgt at stå udenfor. Det er dog ikke noget, der bekymrer borgmester Kenneth Muhs (V).

- Det vigtigste er at få skabt løsninger, der tilgodeser vækstmulighederne i Nyborg. Det kræver nogle beslutninger, men der er ikke noget krav om, at vi alle skal være enige. Jeg er bare rigtig glad for, at der er tre partier, der er gået sammen om en løsning. Samtidig kan vi glæde os over, at der står nogen, der gerne vil investere i Nyborg, siger han.

I en fælles pressemeddelelse lægger de tre partier vægt på betydningen af at udvikle den samlede handel i Nyborg by, herunder også den historiske bykerne. Derfor vil man undgå en situation, hvor de store butikker på Lynfrosten kommer i direkte konkurrence med de eksisterende butiksstørrelser.

Ifølge Kenneth Muhs er der dog ikke ændret på, at man vil tillade tre butikker på ned til 500 kvadratmeter. Det vil dog alene være eksempelvis burgerbarer og caféer, mens egentlige udvalgsbutikker skal være på mindst 750 kvadratmeter.

De tre partier er også enige om, at det nye byggeri på Lynfrosten så vidt muligt skal være bæredygtigt, fremgår det af pressemeddelelsen.

Administrationen arbejder lige nu på et oplæg til en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Begge dele skal sendes i offentlig høring, før det kan vedtages af byrådet.