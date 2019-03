Politirapport: Biltyveri, spirituskørsel og en genstridig lampe

Nyborg/Hjulby: Nogle gange går et tyveri bare ikke som planlagt. Det har uden tvivl været tilfældet på Nørregade i Nyborg, hvor en ukendt gerningsmand har forsøgt at stjæle en kobberlampe fra en ejendom. Lampen var fastmonteret på en væg og blev deltvist ødelagt, da tyven forsøgte at få den ned. Ifølge politiets døgnrapport er det sket i tidsrummet fra søndag klokken 12 til mandag klokken 14.30.

I løbet af weekenden lykkedes det til gengæld en eller flere personer at stjæle en personbil af mærket BMW 530D årgang 2006, der holdt parkeret på Toftegårdsvej ved Hjulby. Bilen har registreringsnummer BA31080, oplyser politiet.

Natten til tirsdag var ordensmagten til stede på Løbegangen i Nyborg, hvor man anholdt en 35-årig mand fra Odense. Han kørte i en varevogn med en promille over det tilladte og var i øvrigt frakendt kørerretten.