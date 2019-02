Politikere om it-skandalen: Vi fik for lidt at vide for sent

For første gang har politikerne i Nyborg Kommunes økonomiudvalg tilsyneladende fået en grundig og kronologisk gennemgang af sagen, hvor ansatte blev videooptaget i det skjulte.

Nyborg: Der gik for lang tid, før politikerne blev informeret om it-skandalen i Nyborg Kommune.

Og de fik for lidt at vide, da først de blev orienteret.

Det siger Socialdemokratiets og SF's gruppeformænd i Nyborgs byråd, efter at it-skandalen mandag eftermiddag igen var på dagsordenen i økonomiudvalget.

SF's gruppeformand, Suzette Frovin, havde bedt om endnu en redegørelse for sagen, hvor ansatte på 4Kløverskolen i Ørbæk under et fingeret it-angreb blev videofilmet i det skjulte.

Og selv om hun er tilfreds med den seneste og tredje redegørelse, så understreger hun også, at "den ville jeg gerne have haft til at begynde med".