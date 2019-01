Politiker om besparelser på børneområdet: - Det nytter at brokke sig

Foreningen Børneparkering Nej Tak har nedlagt sig selv. Foreningen stod for ti år siden bag store protester mod nedskæringer på børneområdet i Nyborg. Det lykkedes at forhindre de værste besparelser.

Sådan opsummerer byrådsmedlem Suzette Frovin (SF) historien om Børneparkering Nej Tak i Nyborg. Historie begyndte i foråret 2009 blandt forældre til børn i Provst Hjortsvejs Børnehave, og den sluttede onsdag aften i Bastionen. Her, ti år efter begivenhederne i spareåret 2009, holdt Børneparkering Nej Tak et debatmøde om børneopdragelse, og så nedlagde foreningen sig selv.

Nyborg Byråd var presset på økonomien efter kommunesammenlægningen, og der blev lagt op til alvorlige nedskæringer - ikke mindst på pasningsområdet. Der blev lagt forslag frem om at daginstitutionerne skulle have åbent kortere tid, der ville komme flere lukkedage, der ville blive begrænset vikardækning ved sygdom og barsel, og der ville blive færre penge - og dermed mindre personale - pr. barn i Nyborg Kommunes daginstitutioner. Med rod i Provst Hjortsvejs Børnehave - nu Tumlebillen - startede protestbevægelsen Børneparkering Nej Tak i foråret 2009, og protesterne kulminerede med en demonstration fra havnen til rådhuset den 28. april. 600 personer deltog i protesten, en af de største demonstrationer i Nyborg i nyere tid. Børneparkering Nej Tak arrangerede også vælgermøder op til kommunalvalget i 2009. Ved valget mistede de borgerlige partier flertallet i byrådet. Erik Christensen (S) blev borgmester og Thomas Laursen fra Børneparkering Nej Tak sprængte SF's liste, blev valgt ind i byrådet og fik posten som formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Suzette Frovin var med til at protestere i Børneparkering Nej Tak fra starten. Nu har hun været med til at begrave foreningen, og i mellemtiden er hun blevet byrådsmedlem netop med ansvar for børneområdet. Arkivfoto: Vibeke Volder

En af de andre hovedkræfter i Børneparkering Nej Tak, Dorthe Boe Danbjørg, meldte sig som aktivist i landsorganisationen for børneforældre, FOLA, hvor hun hurtigt blev landsformand. Suzette Frovin, der også havde børn i Provst Hjortsvejs Børnehave, fortsatte i Børneparkering Nej Tak. Også hun havnede dog i byrådet og sidder i dag som formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Brok jer

Suzette Frovin har med andre ord det politiske ansvar, og hun måtte endda tidligere på året sluge den kamel, at et enigt byråd vedtog et budget med store besparelser på pasningsområdet. De første af den slags besparelser i flere år.

Men selv om hun nu er politiker, er hun helt bevidst om værdien af at borgerne brokke sig, når de er utilfredse:

- Jeg er den største tilhænger af at folk råber højt, når de er utilfredse. Man må aldrig undervurdere, hvad det kan betyde, når utilfredse borgere får nok og begynder at lave larm og protesterer.

Faktisk mener hun, at nutidens småbørnsforældre måske var lidt for pæne, da byrådet svang sparekniven i efteråret 2018. Forældrene indsendte høringssvar og markerede på flere andre måder deres utilfredshed. Men slet ikke så højlydt som dengang i 2009.

- Det er selvfølgelig fint nok at sende høringssvar til kommunen og møde op i byrådssalen. Men hvis man virkelig kan mobilisere mange mennesker og rigtig lave larm, er det da mere effektivt, siger Suzette Frovin.

Hun oplyser, at foreningen Børneparkering Nej Tak har slumret lidt de senere år, og selv om det igen er blevet sparetider, har det ikke været muligt at få yngre kræfter til at tage over.

- Ingen har åbenbart rigtigt kunne se sig ind i foreningen, og det er også fint nok. Alting har sin tid, og der opstår sikkert noget andet, hvis der bliver behov for det engang, siger Suzette Frovin.