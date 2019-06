Politiker i svær dobbeltrolle

- Det var en af de ting, jeg gerne ville have spurgt ind til på udvalgsmødet. Derfor havde jeg på forhånd bedt om, at der var en person med på mødet, som kunne svare på tekniske spørgsmål. Men det skete ikke. Vedkommende kunne kun fortælle om legionellasmitte generelt. Derfor føler jeg ikke, at der er sat et ordentlig punktum, siger han.

Påvirket af sagen

Martin Stenmann indrømmer, at det har været svært at håndtere rollen som både politiker og pårørende i så alvorlig en sag.

- Jeg har kunnet mærke, at sagen påvirker mig meget. Det var også tilfældet på udvalgsmødet forleden, hvor jeg både blev ked af det og også frustreret over ikke at kunne få svar. Men jeg har hele tiden været meget bevidst om, at jeg havde to forskellige kasketter på. Derfor har jeg også ventet med at bede om en redegørelse i sagen, indtil min fars tilstand var stabil. Det har også været vigtigt for mig, at hele udvalget bakkede op om kravet, så det ikke bare er mig som pårørende, der vil have nogle svar, siger han.