Politiker går til forsvar for landsby

Peter Wagner Mollerup (V) mener, at man skal være bedre til at passe på de små landsbyers kulturinstitutioner. Foto: Robert Wengler.

Formanden for Nyborg Kommunes erhvervs- og udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V), har ikke tænkt sig at stemme for lokalplan for en præstebolig i det Ullerslev.

Flødstrup/Ullerslev: - Hvis jeg støtter det lokalplanforslag, vil et samlingspunkt og kulturarv forsvinde. Så klar er formanden for Nyborg Kommunes erhvervs- og udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V), i mælet om et lokalplanforslag, der skal bane vejen for en ny præstegård i Ullerslev/Flødstrup sogn. Lokalplanforslaget kommer i kølvandet på den årelange strid om den gamle præstegård i Flødstrup. Striden har stået på, siden den daværende sognepræst Søren Holm i 2017 bebudede, at han havde i sinde at flytte fra præstegården. Ved det seneste menighedsrådsmøde i maj oplyste formand Mikael Hoffmann Nielsen, at man fra menighedsrådets side ønskede at accelerere processen omkring de fornødne tilladelser til opførelsen af en ny præstegård i det centrale Ullerslev. Dog skal menighedsrådet ikke regne med at få hjælp fra Peter Wagner Mollerup. - Jeg vil selvfølgelig have respekt for høringsfasen. Men mit udgangspunkt er, at jeg ikke kan stemme for, at lokalplanen omkring Dalgård ændres, fortæller Peter Wagner Mollerup.

Landsbyernes overlevelse Venstre-politikeren gør det klart, at han ikke taler på vegne af Venstres byrådsgruppe. Men han kan dog alligevel ikke lade være med se politiske linjer i sagen. - Det er jo klart, at en godkendelse af lokalplanen vil betyde, at præstegården i Flødstrup sælges. Og dét er jo stik imod det arbejde, vi i udvalget laver for at forsvare de 25 landsbyer i kommunen, fortæller politikeren. Peter Wagner Mollerup mener også, at det handler om at forsvare de få kulturinstitutioner, som borgerne i de små byer har tilbage. - Præstegården i Flødstrup er et fantastisk stykke kultur, som vi ikke bare skal lade forsvinde. Den lokale præst har boet i præstegården i århundreder, og den historie kan man ikke bare erstatte, afslutter Peter Wagner Mollerup. Ifølge den nuværende lokalplan kan der ikke bygges på den grund, som er udset til at blive den kommende præsts nye hjem i Ullerslev, da grunden er reserveret til en eventuel opførelse af en skovkirkegård.