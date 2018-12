Politiet fik tip: Stort lager af fyrværkeri er konfiskeret

Nyborg: I en ejendom på Kirstensvej i Nyborg, lige nær Nyborg Rideklub, blev der torsdag fundet en lidt for stor portion fyrværkeri.

Politiet havde fået et tip om, at der skulle være et stort lager af diverse former for fyrværkeri i garagen på ejendommen, og politiet var derfor taget derud.

Der var da også hold i det tip. For da politiet torsdag eftermiddag ransagede stedet, blev der fundet omkring 23 store batterier, fem store raketter og 23 kanonslag, hvor der heri var krudt på omkring 52 kilo.

EOD - også kaldet Ammunitionsrydningstjenesten - kom og hentede den store dynge af fyrværkeri og kørte det derefter til Skive Kasserne, fremgår det af politiets døgnrapport.