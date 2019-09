Politiet efter nye brande: Ingen kommentar

Nyborg. Fyns Politi har arbejdet på Tværvej i Nyborg det meste af onsdagen for at undersøge omstændighederne ved den brand, der brød ud i en udestue ved et hus i natten til onsdag.

Politiets efterforskningsleder, Claus Andkær, er dog meget fåmælt om politiets arbejde.

- Jeg kan bare sige, at vi arbejder med efterforskningen, og at vi undersøger forholdene på brandstedet, fortæller han.

Claus Andkær vil ikke bekræfte oplysningen fra politiets egne teknikere om, at den seneste brand på Tværvej var påsat. Efterforskningslederen vil heller ikke sige, om politiet igen har haft fat i den 51-årige nyborgenser, der tidligere har været sigtet i sagen om de mange påsatte brande.

Den 51-årige mand blev anholdt søndag den 14. juli efter en weekend med tre påsatte brande i havekolonien Grejsdalen i Nyborg.

På det tidspunkt havde kolonihaveområdet en tid været plaget af påsatte brande, blandt andet blev et Nyborg Sportsfiskerforenings kolonihavehus brændt ned til grunden.

Senere oplevede byen også en påsat brand i Jernbanegade-kvarteret og med de to brande på Tværvej er man nu oppe på 15 uopklarede brande siden april.