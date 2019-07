Politi jagtede crosser gennem byens gader

Nyborg: En 41-årig mand fra Frørup-egnen blev sidst på formiddagen onsdag bragt til standsning af politiet ved stationen i Nyborg. Eller rettere: Manden blev presset ud i rabatten, så han fløj hen over sin crosser og ind i en hæk.

Anholdelsen var kulminationen på en politijagt gennem byens gader, hvor det flere gange lykkedes manden at lege kispus med en ordensmagten. Manden blev set på Nørretorv ud for Bladhuset, hvor han havde en motorcykelbetjent lige i hælene.

Klokken cirka 11.27 var skolelærer og byrådsmedlem Martin Stenmann på vej over til holdepladsen ved stationen, hvor han skulle nå en bus. Her fik han øje på både den 41-årige og betjenten, som begge kom kørende mod ham.

- På et tidspunkt drejer de ned ad cykelstien, og buschaufføren og jeg smiler lidt af det. Men et par minutter senere kommer de tilbage, og denne gang kørte betjenten tættere på ham. Til venstre for indgangen får han klemt manden ind, men manden på crosseren formår alligevel at få vendt og kørt ud på cykelstien igen. Det får betjenten til at gasse op. Han kører op på siden af ham og skubber ham ud i en hæk, så han flyver gennem luften, fortæller Martin Stenmann, der en kort overgang var bekymret for, om den 41-årige var kommet noget til.

Han var dog i stand til at rejse sig op ved egen hjælp. I mellemtiden var endnu en motorcykelbetjent ankommet til stedet og indenfor får minutter rullede også en patruljevogn ind på pladsen.

Vagtchef ved Fyns Politi, Lars Tvede, kan ikke bekræfte detaljerne omkring anholdelsen - blot, at der var tale om en efterfølgelse. Han kan dog oplyse, at politiet har valgt at udtage blodprøver af den 41-årige, som indtil videre er sigtet for spirituskørsel. Ifølge vagtchefen blev han løsladt senere samme dag.