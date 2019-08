Politi beslaglægger store mængder narko i Nyborg

35-årig mand varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Svendborg efter grundlovsforhør for lukkede døre.

Nyborg: Tirsdag morgen ransagede Fyns Politi en adresse i Nyborg og beslaglagde i den forbindelse store mængder narko. Det drejer sig om ikke mindre end 2568 gram amfetamin og 462 gram ketamin.

En 35-årig mand er anholdt i sagen og blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør. Han er nu sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191 om besiddelse og videresalg af betydelige mængder euforiserende stoffer, der straffes med fængsel i op til 10 år.

Forhøret blev gennemført for lukkede døre efter ønske fra anklageren. Derfor har det ikke været muligt at få oplyst de nærmere omstændigheder i sagen. Som for eksempel, om stofferne blev fundet på mandens bopæl.

Før dørlukningen nåede han dog at erklære sig uskyldig. Eller rettere: Manden kan næsten intet huske.

- Det kan godt være, at har haft lidt stoffer. Men slet ikke i den størrelsesorden. Og uanset mængden af stoffer har det udelukkende været til eget brug, forklarede mandens forsvarer i retten.

Den forklaringen troede dommeren dog ikke helt på.

Tværtimod er det overvejende sandsynligt, at der findes en større kreds af medgerningsmænd derude. Og de skal ikke kunne læse om sagen i detaljer, før politiet har haft lejlighed til efterforske, sagde han som begrundelse for at lukke dørene.

Signe Josefsen fra anklagemyndigheden oplyste efter forhøret, at den 35-årige er varetægtsfængslet i fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling.