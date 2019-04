Politi: Ingen personskade efter eksplosions-agtig brand på Fortum

Nyborg: - Der lød et ordentligt brag, og kort tid efter gik alarmen. Min kone og jeg skyndte os at lukke alle døre og vinduer. Vi skulle ikke have det skidt indenfor.

Sådan fortæller et ægtepar, der ikke ønsker sit navn i avisen, om den eksplosionsagtige brand på Fortum mandag formiddag ved 10.40-tiden. Parret er bosat på Provst Hjortsvej og befandt sig indendøre, da der gik ild i en tagkonstruktion på en af virksomhedens forbrændingslinjer.

Hverken beredskabet, Fyns Politi eller Fortum selv var mandag i stand til at udtale sig om den præcise brandårsag. Vagtchef Lars Tvede fra Fyns Politi slår til gengæld fast, at ingen personer kom til skade i branden.

Det er også den foreløbige melding fra Fortums pressemedarbejder Jesper Hansen.

- Når alarmen lyder, som den naturligvis gjorde i det her tilfælde, går folk til samlingsstederne, og her tæller man personer op for at sikre sig, at der er styr på alle. Og det var der ifølge de meldinger, jeg har fået indtil videre, fortæller han.