Poetisk koncert fra Cohen-trio og Karsten Holm

Nyborg: I det nye år kan man opleve en poetisk koncert med sange af Leonard Cohen og et besøg i digterens univers.

Det sker 24. januar kl. 20 i Nyborg Vor Frue Kirke, når Karsten Holm & Cohen Trioen kommer på besøg med deres koncertfortælling "Cohen i kirken".

Koncerten tager fat på en række af Leonard Cohens største sange og sætter dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Sangene kittes sammen af Cohens egne citater og digte. Anekdoter og fortællinger om manden og hans liv, bliver der også plads til.

Musikalsk fokuserer "Cohen i kirken" på at fortolke hans sange og synge og spille dem på en ny måde. Indimellem tæt på originalen, men mest i nye og originale arrangementer. Man kan blandt andet høre nye versioner af "Halleluja", "Bird On The Wire", "So Long Marianne", "Everybody Knows" og "I'm Your Man".

Karsten Holm om Cohen-trioen består af sangeren og guitaristen Karsten Holm, bassisten Bjørn "Bønne" Petersen, guitaristen Martin Blom og violinisten Knud Erik "Fuddi" Steengaard.