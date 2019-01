Pletter på havnen: Frustreret bådejer savner opbakning

Martin Høier har før stået frem med klager over nedfald fra Koppers. Han føler, at står forholdvis alene med klagerne, og han ville ønske, at nedfaldet ville blive taget mere alvorligt. Foto: Mathias Banke.

Bådejeren Martin Høier er træt af at finde brunlige pletter på sin mast og båd, men han savner opbakning fra havnens andre bådejere. Selv mener han, at pletterne kommer fra industrinaboen Koppers, men det afviser virksomheden.

Nyborg: Man har måttet kigge langt efter sne gennem vinteren i Nyborg, men på Nyborg Marina har bådejeren Martin Højer til gengæld oplevet brunt nedfald. Det har givet genstridige pletter på de master og både, der ligger på marinaen. Martin Høier tror, at de kommer fra tjærevirksomheden Koppers A/S' store industrianlæg, der er marinaens nabo. Mistanken skyldes især, at Koppers i 2017 var skyld i et udslip af sod. Senest blev det undersøgt, om fabrikken var skyld i nedfald i april 2018. - I april var der nedfald i min båd, og det var der også flere andre, der oplevede. Nu er det så på masterne, at der er pletter, men det vil Koppers ikke tage ansvar for, siger Martin Høier. Han frygter, at problemet er større end som så. - Pletterne kan tydeligt ses på hvide overflader, men det falder også mange andre steder, hvor man ikke kan se det. Meget af det blæser nok også ud over fjorden, siger Martin Høier. - Det er bekymrende, at vi ikke ved, hvor farligt det er. Vores familie skal i hvert fald ikke bo i nybyggeri ved havnen. Mine børn skal ikke lege i en have med den slags nedfald.

Det er de orange pletter, der ses over rustpletten, som er gene for Martin Høier. De kræver oxalsyre og knofedt at få fjernet, men der er altså ikke nok materiale, at tage prøver af. Foto: Mathias Banke.

Martin Høier har forgæves forsøgt at få havnens andre bådpladslejere til at gå ind i kampen. - Folk vil gerne nyde deres fritid, og derfor har de nok affundet sig med det. Jeg synes, at man accepterer nogen ting, der ikke er, som det skal være, siger Martin Høier. Han har også sendt klage til Koppers' sikkerheds- og kvalitetschef, Dorthe Riis Sørensen. Hun har selv været ude at kigge på pletterne, men har gjort mere ved sagen. - Vi har ikke haft nogen forhold på fabrikken i løbet af december, der har kunnet forårsage udslippene, så jeg kan ikke rigtig gøre mere, forklarer Dorthe Riis Sørensen til Fyens Stiftstidende. I forbindelse med klagerne i april foretog kommunen undersøgelser, der ikke påviste, at der pletterne dengang kom fra Koppers. Denne gang er der ifølge Dorthe Riis Sørensen for lidt materiale til at lave undersøgelser, og de kan i øvrigt heller ikke komme med bud på, hvad pletterne så skyldes. Martin Høier har også forsøgt at få havnelederen Per Weiskvist til at gå ind i sagen, men ifølge ham er det en sag mellem bådejerne og deres forsikringsselskaber. Til gengæld har formanden for Nyborg Sejlforening lovet at tage sagen op til den næste generalforsamling.