Planlægning af butikker på Lynfrosten sat i bero

Det bliver alligevel ikke på denne side af nytår, at kommunens embedsmænd går i gang med planerne for et - måske - kommende butikscenter ved Storebæltsvej. Det glæder Socialdemokratiets gruppeformand, der tidligere har kritiseret timingen. I stedet vil man vente, indtil borgerne er færdige med at diskutere den store stategiske byplan. Også områdets ejer, Ole Philipsen, lægger vægt på, at man skal have nyborgenserne med. Ellers giver projektet ikke nogen mening, fastslår han.

Nyborg: Der er ikke engang gået en måned, siden byrådets partier inviterede til pressemøde i den tidligere fiskebutik i Korsgade for at præsentere tankerne bag en ny, samlet plan for Nyborgs udvikling. Samtidig satte man en frist frem til slutningen af januar, hvor borgerne kan komme med ideer og indspark i debatten. I den situation virker det højst mærkværdigt, hvis et flertal i byrådet presser planlægningen af et nyt butiksområde på Lynfrosten igennem, mener man hos S og SF. Socialdemokratiets gruppeformand Sonja Marie Jensen er da også godt tilfreds med, at det er lykkedes at træde blidt på bremsen. På det seneste Økonomiudvalgsmøde blev partierne således enige om, at man venter med at give grønt lys til kommunens embedsmænd til efter høringsperiodens udløb den 29. januar. - Hvis Venstre og Dansk Folkeparti havde valgt at stemme forslaget igennem, som de gjorde det i Teknik- og Miljøudvalget, så ville planlægningen af et nyt butikcenter gå i gang. Det synes vi er at stikke folk blår i øjnene, når vi samtidig siger, at vi gerne vil have deres inputs til en samlet plan for byen. Alternativt risikerer man, at det bliver spild af tid for kommunens embedsmænd, hvis vi ender med at blive enige om noget andet i forhold til Lynfrosten end det, der ligger på bordet nu, siger hun.

Store planer Ejeren af Lynfrosten, Ole Philipsen fra Philipsen-Gruppen, har været i Nyborg for at præsentere planerne for området. Ønsket er at kunne bygge butikker svarende til et samlet areal på op til 15.000 kvadratmeter. Det fordeler sig med en dagligvareforretning på mellem 500 og 2600 kvadratmeter samt udvalgsvareforretninger på sammenlagt 12.400 kvadratmeter.Der skal være plads til maksimalt tre "mindre" forretninger på mindst 500 kvadratmeter. Resten skal være større, nemlig over 750 kvadratmeter. Til sammenligning er H&M i Nyborg mellem 400 og 500 kvadratmeter, mens den nye Rema 1000 på Enghavevej er cirka 1000 kvadratmeter.

Størrelsen gør en forskel Det nemlig ikke kun selve timingen, partierne ser forskelligt på. Det gælder også det udspil, som områdets ejer, Philipsen-gruppen, er kommet med. Det lægger op til et antal nye butikker fordelt på 15.000 kvadratmeter - eller hvad der næsten svarer til det samlede butiksareal i gaderne mellem kirken og Torvet. Hos S og SF frygter man, at et nyt butikscenter ved Storebæltsvej kan føre til butiksdød i midtbyen. Det samme gør formanden for Nyborg Handel, Ulrik Nielsen, der ikke køber ideen om, at et butikscenter vil trække flere kunder til den historiske bymidte. Spørger man borgmester Kenneth Muhs (V) glemmer kritikerne imidlertid et par meget vigtige pointer. - For det første er jeg ikke enig i, at det er et butikscenter, der lægges op til. Et butikscenter er for mig en samling butikker, der ligger under samme tag, og hvor der vil være mulighed for at tage ophold eller underholdning, ligesom man kender det i Rosengårdscentret. Her er der tale om selvstændige butikker. Samtidig har vi betinget os, at der ikke bliver lavet butikker på under 500 kvadratmeter. Derfor mener vi, byggeriet kan være et godt supplement til det eksisterende udbud. Som det er i dag, kan vi slet ikke tilbyde butiksarealer på over 500 kvadratmeter i bymidten. Så kommer der for eksempel en butik og skal bruge 5000 kvadratmeter til møbler eller andet, så er vi nødt til at sige nej i dag. Det mener vi er rigtig ærgerligt, forklarer han. Borgmesteren forsikrer samtidig, at ingen partier i byrådet er interesseret i at gøre det sværere at drive forretning i Nyborg, end det i forvejen er. - En af de helt store udfordringer i dag er nethandlen. Den kan vi som byråd ikke gøre noget ved. Men vi kan være med til at trække flere mennesker og mere handel til området vil at give mulighed for at bygge store forretninger, siger han.

I venteposition Selv ser Ole Philipsen, indehaver af Philipsen-Gruppen, heller ikke noget modsætningsforhold mellem en levende bymidte og en samling større butikker tæt på motorvejen. Tværtimod. - Et aflastningscenter som det her har brug for en stærk og velfungerende bymidte, der kan leve sit eget liv. Det er ganske enkelt en livsbetingelse for et nyt center, at det fungerer i en vekselvirkning eller en symbiose, om du vil, med butikkerne i bymidten. Det skal være sådan, at folk både har en bymidte at køre til og en række andre attraktioner at køre til som for eksempel Nyborg Slot. Vores projekt er bare en lille del af en helhed, der gerne skulle få flere til at køre ind til Nyborg. Samtidig skulle det gerne medvirke til en generel forskønnelse af indgangen til byen, siger han. Ole Philipsen oplyser, at han allerede har fået en del henvendelser fra butikskæder, der er interesserede i at placere sig på Lynfrosten. Omvendt lægger han vægt på, at tingene tager den tid, de skal tage. - Vi er ikke interesserede i at foregribe begivenhederne. Lige nu foregår der en politisk proces, som vi skal have respekt for. For os drejer det sig om at få sat noget i gang, som man både regionalt men også lokalt hos nyborgenserne synes er attraktivt at besøge. Og noget, som også handelslivet i bymidten kan støtte op om. Ellers giver det ikke rigtig nogen mening. Vi skal ikke have alt for mange rynkede bryn eller kritiske bemærkninger. Så det bedre ikke at lave noget. Det skal bare fungere fra dag ét, fastslår han.