Planer om nyt boligområde i Ullerslev

12 familier kan blive nabo til forsamlingshuset i Ullerslev. Kommunen har lagt lokalplan frem for byggeri af seks dobbelthuse på Vestergaard midt i byen.

Ullerslev: Ullerslev kan få et nyt, centralt boligområde, hvis en ny lokalplan bliver godkendt af byrådet.

Planen blev lagt frem til debat i december, og det drejer sig om at bygge seks dobbelthuse vest for Ullerslev Forsamlingshus på ejendommen Vestergaard. Det er planen at beholde de fire boliger, der er i forvejen på den tidligere landejendom.

Grunden ligger ud til landevejen, og det kan give problemer med trafikstøj. Derfor er der krav til en støjmur ud mod vejen. Det er også et krav i planen, at byggeriet holdes lavt af hensyn til Ullerslev Kirke, der også ligger ganske tæt på Vestergaard.

Planen er til debat frem til den 31. januar og derefter kan byrådet godkende den.