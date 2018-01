Danskernes appetit på burgere og fastfood er i kraftig vækst. Derfor er det ikke overraskende, at Carl's Jr. vælger at åbne restaurant i Nyborg, mener marketingschef hos Sunset Boulevard, Hans Tosti. Ejeren af den lokale McDonalds i Nyborg betragter ligefrem den øgede konkurrence som en fordel.

Nyborg: McDonalds, Sunset Boulevard og Burger King. Det er ikke fordi Nyborg ligefrem mangler burgerkæder. Især ikke, hvis man også tæller Circle K med i det regnskab. Alle er de placeret i nærheden af motorvejen, og i løbet af 2018 får de etablerede restauranter så følgeskab af endnu en konkurrent på markedet, nemlig Carl's K, der vil bygge sin første stand-alone restaurant i Nyborg.

Det er der for så vidt ikke noget overraskende i, lyder det fra marketingschef i Sunset Boulevard, Hans Tosti.

- Det er en attraktiv lokation. Der er mange, der planlægger et stop enten før eller efter Storebæltsbroen. Samtidig oplever vi en øget efterspørgsel efter fastfood. Derfor er det meget naturligt, at man vælger at placere sig netop i Nyborg. Vi hilser selvfølgelig konkurrenter velkommen ud fra en betragtning om, at vi føler, at vi tilbyder vores gæster noget andet end de store, amerikanske burgerkoncepter. Vi er 100 procent dansk ejet og har øjnene stift rettet mod, hvad danskerne vil have. Så vi tager det med ophøjet ro, siger han.

Med en beliggenhed i det nye transportcenter ud til Storebæltsvej bliver Carl's Jr. næsten nabo til McDonalds. Kun Lidl-supermarkedet vil adskille de to. Indehaveren af McDonalds i Nyborg, Michael Rolver, ser frem til den øgede konkurrence om kunderne og mener ligefrem, at det kan være en fordel for hans egen forretning.

- Det vil give en synergi, der skaber flere kunder til os allesammen. En ekstra spiller på markedet er samtidig med til at holde os skarpe. Vi vil fokusere på det, vi er gode til, nemlig at sælge mange burgere i en god kvalitet og i et hurtigt tempo. Så vores koncept bliver der ikke lavet om på. Vi tror på, at det er det rigtige, og så må vi lade kunderne afgøre, hvor de vil spise, siger Michael Rolver, der ud over Nyborg er franchisetager hos McDonalds i Sønderborg og Tønder.

Carls Jr. forventer at kunne åbne sin restaurant inden sommerferien, hvor der traditionelt er ekstra mange kunder. Ifølge kædechef Michael Hald vil man få brug for op mod 40 ansatte, hvoraf en del bliver ungearbejdere og ansatte på deltid.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra driftschef i Burgerking, Hans Erik Sækmose.