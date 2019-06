Piruetter i Fyns største sandkasse

Over 3000 håndboldspillere mødtes i weekenden på Fyns Badestrand til akrobatisk håndbold i sandet. Og det var alt andet end en ørkenvandring for de 300 ungdoms- og seniorhold som kæmpede om bold og mål over to dage

Nyborg: Sol, sand og vand - og så en bold. Det er den cocktail, som gør den danske sommer. Og den blev til fulde sat i scene, da cirka 3000 håndboldspillere mødtes i Fyns i særklasse største sandkasse for at kaste og gribe og spille bold i sandet - i disciplinen strand- eller beach-håndbold. Fyns Badestrand ved Storebælt er en kunstig strand og derfor velsignet med mere sand end de fleste andre steder langs de fynske kyster. Derfor var der også trukket streger til hele 22 håndboldbaner i strand-dimensioner under øens og landets største stævne i en disciplin, som kræver en bold, et par mål og så sand - masser af sand. Men også bankende musik og et kor af dommerfløjter, som er med til at holde selv måger på afstand. Stævnet over to dage, hvor mere end 300 hold er tjekket ind, er dog ingen ørkenvandring for de mange spillere, som allerede lørdag tørnede ind i de første kampe i puljerne. - Det er et meget taktisk spil. Og det er hårdt, så man kører med flydende udskiftning. Drible kan du ikke i sandet, påpeger stævneleder fra Dansk Håndboldforbund, John Kruse.

Fakta Et hold består af min. 4 og max. 8 spillere3 spillere og en målvogter er på banen



Der må løbende skiftes ind og ud



Et hold må skifte målvogter løbende



Der spilles uden sko.



1 point scoringer er almindelige mål



2 point scoringer: Målvogterens scoring, spektakulære mål som piruetter, scoring bag ryg og mellem ben



En kamp varer 2 x 5 min. Der skal findes en vinder af hver halvlegEr resultatet uafgjort efter en halvleg, fortsættes til først scorede mål

Der blev blandt andet kæmpet om kvalifikation til DM I Dalum om et par uger. Men ellers var det hold fra U9 og opefter, som sloges i sandet over to dage. I alt blev der spillet godt 300 kampe, inden det var tid til at trække den sidste streg i sandet for i år. Foto: Klaus Wind

Sport med bred appel Lørdag er seniorer samt U17 og U19 hold både drenge og piger fra fynske klubber som mødes i sporten, der appellerer til flere og flere idrætsudøvere. Søndag er det de yngre fynske spillere fra U9 - U15, der indtager sandet. - I alt har vi 685 hold med i år over de tre stævner i henholdsvis Kerteminde, Nyborg og Assens, hvor Nyborg er det største. Og det er godt 40 hold mere end i fjor. Det går kun en vej med deltagelsen, og det er op, påpeger stævneansvarlig John Kruse fra Dansk Håndboldforbund, der står afvikling af seniorholdenes kvalifikation til DM i Dalum, 15.-16. juni. Dalum er en forstad i Odense, som kun de færreste forbinder med masser af sand og plads til strandhåndbold på 10 baner. Men klubben har adskillige beachvolley-baner, og dermed sand i overflod.

Det bliver ikke større Tilbage i sandet ved Storebælt. Her tiltrækker håndboldstævnet over to dage flere biler til Hjejlevej end selv en lummer sommerdag i august er i stand til at mønstre. Der er rækker af biler i begge sider fra Storebæltsvej og helt ud til broen. Og endnu flere parkerede søndag, da ungdomsholdene fra U9-U15 rykkede ind på badestranden med forældre og bedsteforældre på sidelinjerne. Fyns Håndboldforbunds Ninna Hansen, der er ansvarlig for stævnet i strandhåndbold, har stået for afviklingen i mange år. - Nu bliver det ikke større, det er helt overvældende i år. Vi troede, at vi nåede toppen i ´17 og ´18, men stævnet bliver ved med at vokse. Nu kan vi snart ikke rumme flere hold, påpeger stævnelederen. I den kommende weekend rykker stævnet til Assens, men i en mindre udgave.

Færre skader i sandet Landstræner for strandhåndboldens kvinder, Morten Holmen, får også sand mellem tæerne, under stævnet på badestranden. Han kigger med på sidelinjen før udtagelsen af de 17 spillere, der skal med til julis EM i strandhåndbold i Polen. - Strandhåndbold er ekstra fysisk træning for mange ligaspillere og en vigtig motivation op til en ny sæson. Og til forskel fra indendørs håndbold, så er skadesfrekvensen for ankler og knæ meget lavere i strandhåndbold, fremhæver Lasse Holmen, som har mere end 10 års erfaring som landstræner i disciplinen. I løbet af de to dage bliver der afviklet over 300 kampe i sandet. Og skader er der ikke mange af. I den kommende weekend gælder det tredje og sidste stævne, som finder sted på stranden i Assens.