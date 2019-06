Pilotprojekt vækker undren: Hvad er dog det...?

Nyborg: - Hvad er det dog, I laver ...?

Det spørgsmål har tømrer Henning Sørensen og hans to kolleger fra firmaet Tømrermester Egetoft efterhånden fået en hel del gange.

Og alle, der har spurgt, har fået svar. Det gælder også Fyens Stiftstidende.

- Det er noget, vi laver for kommunen, så folk lettere kan komme ned til havnen, siger han og er i øvrigt slet ikke afvisende over for den udsendte reporters påstand om, at "det da ser vældig godt ud".

Konstruktion ligner nærmest en stor og lækker træterrasse, der er landet på det helt forkerte sted.

For det stærkt trafikerede lyskryds på hjørnet af Adelgade og Strandvejen er ikke umiddelbart et oplagt sted at anlægge en træterrasse.

Og det er da heller ikke det, Nyborg Kommune har bedt Tømrermester Egetoft om at gøre.

- Nej, det er en udvidelse af fortovet til en slags promenade, der skal åbne op for blikket fra Adelgade og ned mod havnefronten. Og samtidig forbedre forholdene i krydset for de gående, forklarer gruppeleder Charlotte Markvardsen, Nyborg Kommunes afdeling for teknik og miljø.