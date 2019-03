Malthe Kiss fra 4.a på Nyborg Private Realskole og hans mormor fandt hajen ud for den tidligere Restaurant Teglværksskoven i Nyborg. Den blev efterfølgende brugt i undervisningen.

Nyborg: Pighajen er en af de mest almindelige hajer på verdensplan. Alligevel er det ikke lige det, man forventer at støde på, når man går en tur langs stranden i Nyborg.

Men det gjorde Lise Kiss og hendes barnebarn, Malthe Kiss, der til daglig går i 4.a. på Nyborg Private Realskole. Den lå vandkanten ud for det tidligere Restaurant Teglværksskoven i Nyborg.

Sammen med hajen, der har sit navn efter de to giftige pigge foran rygfinnen, var også to små hajunger, som de satte ud i vandet. Senere har det vist sig, at der inde i hajens mave lå yderligere syv hajunger, som endnu ikke var blevet født.

Det fandt man ud af, da hajen i denne ugen blev dissekeret i forbindelse med undervisning på skolen. Efter fundet har hajen tilbragt tid i en fryser, og klassen har benyttet lejligheden til at lære om hajer, fortæller viceskoleinspektør Lone Kamelarczyk.

Pighajen er i øvrigt en vandrefisk, der bevæger sig i store stimer på 10-400 meters dybde.