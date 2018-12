Nyborg: Der bliver tænkt store tanker både på rådhuset og hos Philipsengruppen i Viborg, når det drejer sig om fremtiden for Nyborg Lynfrost-grunden lidt uden for Nyborg centrum.

Philipsengruppen, der ejer de gamle frysehuse, har ønsket mulighed for at bygge et butikscenter på grunden på op til 15.000 kvadratmeter eller næsten lige så stort som det samlede butiksareal i bymidten. Ønsket er også en stor dagligvareforretning og efter bearbejdning på rådhuset er det blevet til én dagligvareforretning i størrelse mellem 500 og 2600 kvadratmeter. (Den nye Rema 1000 ved Enghave/Storebæltsvej er til sammenligning 1000 kvadratmeter).

Desuden skal der være udvalgsvareforretninger på tilsammen 12.400 kvadratmeter. Der skal være plads til maksimalt tre "mindre forretninger" på mindst 500 kvadratmeter, mens resten skal være større, nemlig over 750 kvadratmeter. Der skal også være plads til helt store forretninger som bilforretninger, trælast eller noget i den stil.

Ønsket fra ejeren bliver nu skrevet ind i forslaget, der skal ind i kommuneplanen.

Nyborg Kommune fik sidste år rådgivnings-virksomheden COWI til at regne på konsekvenserne af et butikscenter på Lynfrosten. COWIs anbefaling lød på, at politikerne bør give lov til et butikscenter på 7.500 kvadratmeter. Butikkerne her skal hver især være forholdsvis store for at skåne de traditionelle butikker i bymidten, mindst 1500 kvadratmeter, og samtidig skal der lægges ekstra kræfter - læs penge - på at styrke bymidten i Nyborg, hvor det meste af handlen jo holder til.

Det er altså ret langt fra Philipsen-gruppens ønsker og det forslag, der nu bliver lagt frem. Det ønskede center minder mere om det, som COWI kaldte det "store scenarium". COWIs beregninger viste, at sådan et center ville genere en stor ekstra omsætning i Nyborg som helhed, nemlig en vækst på over 25 procent - til gengæld vil det gå hårdt ud over de eksisterende forretninger i byen. De eksisterende butikker ville tabe omsætning på mellem 105-165 millioner kroner pr. år, og det vil betyde lukninger og flytninger fra bymidten, skrev COWI for et år siden.

I dagsordenspunktet om Lynfrost-sagen har piben dog en helt anden lyd. Her skriver embedsmændene, at et stort butikscenter på Nyborg Lynfrost vil være "et supplement til den eksisterende handel i byen, særlig bykernen."