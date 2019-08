Flere i Nyborg - blandt andet folkene bag Facebookgruppen "Tjæren på Lynfrostgrunden og andre giftgrunde" har bidt mærke i, at ejendommen på Storebæltsvej i Nyborg er sat til salg. Men det er et gammelt opslag - Philipsengruppen arberder på fuld tryk med planerne om et center med butikker på grunden. Dette screendump er taget fra Philipsengruppens hjemmeside onsdag.