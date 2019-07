Person frygtes druknet i Storebælt

Nyborg: Natten til mandag giver Nyborg by genlyd af en helikopter, der flyver frem og tilbage langs kysten.

Politi og redningsfolk leder efter en person, som man frygter er faldet i eller er sprunget fra Storebæltsbroen.

Klokken 23.23 gik alarmen med meldingen om en rednings- eller drukneulykke i havet. Cirka to timer senere, klokken 01.20, har man ifølge Stiftstidendes oplysninger fortsat ikke fundet vedkommende.

Ud over en helikopter er politi og redningsfolk til stede i vandet, mens hundepatruljer går langs strandbredden. Alt sammen i håbet om at finde et livstegn.

- Men efter to timer i vandet er der nok ikke de store chancer for, at vedkommende stadig er i live. Hvis der altså er nogen derude, som en af politifolkene bemærkede overfor avisens udsendte.

Det er blandt andet fundet af en cykel på Storebæltsbroen, som har givet anledning til den storstilede aktion.

Hvad der yderligere indgår i sagen, har det ikke været muligt at få oplyst, ligesom det fortsat er usikkert, om man leder efter en mand eller en kvinde.