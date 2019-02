Pengene strømmer ind til østfynsk cider

Øksendrup: Folkemusik og ciderproduktion et perfekt mix. Det mener i hvert fald Ditte Fromseier og Sigurd Hockings, der bor sammen med deres børn i en villa ved Øksendrup.

I sommer fortalte de i avisen om deres drøm om en lokal, økologisk produktion af æble-cider, og nu er projektet skudt i gang gennem en crowdfunding-kampagne. Det vil sige at parret søger kapital til at starte produktionen, og for nogle dage siden kunne de meddele, at rigtig mange vil støtte deres ide:

- På kun tre dage var indsamlingen allerede nået op på næsten 50 procent af målet, og det går rigtigt hurtigt. Vi er fuldstændigt overvældede over interessen for at hjælpe os i gang, siger Ditte Fromsier i en pressemeddelelse. Målet er at samle 50.000 kroner sammen via crowdfunding.

Dem, der støtter cider-produktionen, får del i Øksendrup Ciders allerførste portion økologisk cider, en 2017 demi-sec, som er på kun 900 flasker. Derudover kan man også blive sponsor for et af træerne hos Øksendrup Cider eller få en privat cidersmagning ledsaget af livemusik fra parret, der til dagligt udgør den prisbelønnede folk-duo, Fromseier Hockings. Det fremgår af en pressemeddelelse, parret har sendt ud.

Sigurd Hockings og Ditte Fromsier har tidligere modtaget støtte fra de såkaldte LAG SØM-midler, hvorfra de fik 87.745 kroner til at opstarten.

Crowdfundingen sker gennem portalen, Kickstarter. Hvis man vil læse mere om projektet eller oven i købet støtte, kan man trykke her.