Efter flere år med forberedelse, forundersøgelser og opsparing er alt nu klart til at gravmindet for Frederich Bagger nu endelig er klar til at blive komplet restaureret.

REFSVINDINGE: Sagaen om mindepladen til Frederich Bagger, der i over 200 år har stået ved Refsvindinge Kirke, er så småt ved at blive lige så lang, som Baggers egen tid som godsejer.

Det er ikke helt rigtigt, men for utålmodige sjæle kan det måske føles sådan. Det er ved at nærme sig et år, siden Fyens Stiftstidende skrev om, at gravmindet til Frederich Bagger var ved at blive taget fra hinanden - sten for sten - så det kunne repareres og restaureres, inden det igen kunne blive sat sammen og pryde Refsvindinge Kirke.

Dengang var prisskiltet for hele projektet blevet beregnet til godt og vel 800.000 kroner.

Det var penge, som ikke alle var blevet sikret endnu, men alligevel var man langt nok i arbejdet til at vide, at pengene nok skulle dukke op. Derfor blev stenene pillet ned og indekseret, inden de blev flyttet ind i et lokale tæt ved kirken, hvor de har stået lige siden.

- Vi manglede godt og vel 300.000, som Fyens Stift havde garanteret os et lån på, så derfor vidste vi, at projektet nok skulle blive udført. Spørgsmålet var bare, om vi skulle have hele lånet fra Fyens Stift, eller kirkeministeriet ville give os noget, siger Bjarne Ivan Hansen, formand for Refsvindinge Menighedsråd

Nu, en del måneder efter stenene blev flyttet i oktober 2018, er der kommet en bekræftelse i den sag.

Kirkeministeriet har givet Refsvindinge menighedsråd et tilsagn på 303.607 kroner, og derfor har menighedsrådet nu fået grønt lys til at kunne fortsætte med restaureringen af Frederich Bagger gravmindet.