Penge til julebelysning kom i hus

Byrådet har sagt ja til at afsætte 752.000 kroner til indkøb af nye guirlander og faste installationer i Nyborgs handelsgader. Derudover betaler kommunen årligt 150.000 kroner til driften. Ullerslev og Ørbæk får et noget mindre driftstilskud, nemlig 75.000 kroner til deling.

- Gennem de sidste to år er der sket to ting, som har gjort, at man var nødt til at sætte sig ned og lave en plan for julebelysningen. Dels er der sket det, at det gamle udstyr bliver ved at med at skulle repareres. Der er også sket en anden ting. Handelsstandsforeningens medlemmer er ikke så mange, som de var engang. Så hvordan formår man at holde sammen på hele byen i forhold til julebelysningen og dækningen af omkostningerne til det, tilføjede han.

- Det kan måske virke lidt mærkeligt, at de to sager behandles på samme møde, men sådan er det nu engang. Hvis der er noget, der samler vores kommune, trods alt, så er det sådan noget som jul. Og Nyborg Kommune er efterhånden kendt i hele landet som et sted, hvor man er meget ambitiøs omkring julemarkedet, forklarede formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Peter Wagner Mollerup (V).

Men det var ikke forskellen byerne imellem, som fik kommentarer med på vejen i byrådssalen. Det gjorde derimod det faktum, at politikerne på det selv samme møde skulle tage stilling til besparelser på ældreområdet for cirka 14 millioner kroner.

Her blev politikerne enige om at afsætte ikke mindre end 752.000 skattekroner til indkøb af ny julebelysning og faste installationer i Nyborgs handelsgader. Derudover forpligter kommunen sig til at betale 150.000 kroner årligt til driften.

Men selv om der stadig er over et halvt år til jul, så er det ved at være på høje tid, hvis nyborgenserne skal have julelys i øjnene, når de går deres indkøb i den gamle kongeby, lod næstformanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Martin Stenmann (S), forstå på det seneste byrådsmøde.

Fifty-fifty

Arbejdet med at finde den rigtige model har været længe undervejs. Især ét spørgsmål har været centralt, nemlig hvem der skal eje julebelysningen til en samlet investering på over en million kroner - kommunen, handelsstandsforeningen eller en ny julebeysningsforening.

Man er endt med at give ejerskabet til de handlende. I forhold til driften er man blevet enige om en fifty-fifty ordning, hvor kommuen og handelstandsforeningen deles om udgifterne.

- Men vi håber på, at mange flere end i dag fremover har lyst til at bidrage til julebelysningen. Så selv om man er en stor virksomhed eller et hotel, der ikke lige ligger i city, er man mere end velkomme til at bidrage. Det er i vores alles interesse, bemærkede Peter Wagner Mollerup.

Også SF's Suzette Frovin opfordrede til sammenhold.

- Vi har brugt meget tid på at tale om julebelysning året rundt. Nu har vi fundet en model, og nu er det vigtigt at alle gode kræfter forener sig. Vi skal ikke sidde om et år igen og tage stilling til om det er den rigtige model. Det er også en appel, der går ud af huset. Det ville være ærgerligt, hvis vi skal til lommerne igen, fordi det viser sig, at der mangler nogle penge. For kan man forestille sig en by uden julebelysning. Nej, det kan man ikke.

Ifølge de handlendes egen formand, Ulrik Nielsen, er man da også henvist til at appellere til folks gode vilje. For at hjælpe den lidt på vej vil foreningen udstyre bidragydere med et diplom, som de kan sætte op i butiksdøren. Selv tror han på, at det er nok til at sikre det nødvendige sammenhold.

Den nyudnævnte handelschef i Nyborg, Hans Henrik Kongsmark, udtrykker det på en lidt anderledes måde:

- Alle er godt klar over, at forsøg på at krybe under radaren og ikke at bidrage ikke er holdbart i længden. Der er ikke noget, der gratis. Så er det bare andre, der skal betale. Derfor handler det om at få italesat, at det er til et fælles bedste.