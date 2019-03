Det er svært at forene et arbejdsliv langt væk fra rådhuset med et fritidsjob i kommunalbestyrelsen. "Et demokratisk problem", mener lokalpolitiker i Nyborg. "Vrøvl", siger en anden.

Nyborg: Per Jespersen har meget at se til. Han pendler hver dag frem og tilbage mellem hjemmet i Frørup og jobbet som sekretariatsleder i fagforeningen 3F's hovedkontor i København. Et job, der lægger beslag på en hel del af døgnets timer. Og som i stadig stigende grad gør det svært for det socialdemokratiske byrådsmedlem at passe fritidsjobbet som lokalpolitiker. For hjemme i Nyborg Kommune holder byrådets mange politiske fagudvalg typisk møder i de tidlige eftermiddagstimer. Dem har politikere med pendlerjob svært ved at nå frem til. - Det er faktisk lidt ligesom at være frivillig brandmand. Man skal bo tæt på brandstationen for at få det til at hænge sammen, som Per Jespersen siger.

Afbud En gennemgang af referaterne fra byråds- og udvalgsmøderne i Nyborg Kommune i 2018 og 2019 afslører, at der er stor forskel på, hvor ofte lokalpolitikerne har meldt afbud.



Politikere, som pendler ud af kommunen for at arbejde, har flest afbud:



Vibeke Ejlertsen (S), konsulent med job i København: 10 afbud.



Frits Christensen (S), institutionschef med job på hele Fyn og møder i Kolding: 10 afbud.



Carsten Kudsk (DF), selvstændig og periodevis MF med job i København: 8 afbud.



Kaj Refslund (V), konsulent med job i Odense: 8 afbud.



Der er færrest afbud fra politikere, som både bor og arbejder inden for kommunegrænsen:



Erik Rosengaard (V), fuldmægtig i Nyborg Kommune: 0 afbud.



Jørgen Jørgensen (V), fotohandler med job i Nyborg: 0 afbud.



Albert Pedersen (S), EGU-vejleder på Nyborg Ungdomsskole: 1 afbud.



Suzette Frovin (SF), kommunikationskonsulent med job i Odense: 1 afbud.



Jesper Nielsen (S), underviser på Nyborg Ungdomsskole: 1 afbud.



Anne Dyrhøj (V), receptionist med job i Svendborg: 1 afbud.

Et demokratisk problem Byrådets stående fagudvalg er det lokalpolitiske arbejdes maskinrum. Det er reelt dér, de fleste beslutninger bliver truffet. Per Jespersen er ikke ene om have problemer med mødetiderne. Det har Frits Christensen (S), som er institutionschef i Kriminalforsorgen, også. Han sidder i to udvalg, hvor møderne begynder henholdsvis klokken 14.30 og 15.00. - Og jeg kan faktisk ikke køre fra et områdeledelsesmøde i Kolding før tid. Det slutter ved 15-tiden, og efter det har jeg så transporten hjem til Nyborg i myldretiden, fortæller Frits Christensen. Han mener, det er er et demokratisk problem, hvis jobsituationen gør det vanskeligt eller helt umuligt at deltage i lokalpolitik. - Jeg ved godt, det er borgerligt ombud. Men det hænger bare ikke sammen med det job, jeg har, siger Frits Christensen. Og meget tyder da også på, at lokalpolitikere, som pendler langt til og fra arbejde eller har job med stort personaleansvar, har et større fravær end byrådsmedlemmer, som har deres arbejdsplads tæt på rådhuset. Fyens Stiftstidende har gennemgået referaterne fra udvalgsmøderne i Nyborg Kommune i 2018 og 2019. Og der tegner sig et tydeligt billede af, at de lokalpolitikere, som oftest melder afbud, også er dem, som har langt til og fra arbejde.

Langt til arbejde Vibeke Ejlertsen (S), som ud over fritidsjobbet som lokalpolitiker også har fast arbejde som konsulent i 3F's hovedkontor i København, er helt på linje med sin partifælle. - Udvalgsmøderne tager ikke altid højde for, at vi er nogle, som pendler langt og har et krævende job, siger hun. - Jeg er helt enig i, at det kan blive et demokratisk problem, hvis folk, der pendler langt til arbejde, må opgive at være aktive i lokalpolitik. Og vi kan jo se, at lokalpolitikere, som arbejder tæt på rådhuset eller er offentligt ansatte, har langt mindre fravær fra det lokalpolitiske arbejde, tilføjer Vibeke Ejlertsen. Hun har, ligesom partifællen Frits Christensen, meldt afbud til 10 møder i 2018 og 2019.

En tynd kop the? Dansk Folkepartis Carsten Kudsk ligger med otte afbud til møderne også højt på afbudslisten. Han driver privat virksomhed og var i en periode sidste år også stedfortræder i Folketinget. Ikke desto mindre mener han, det er "noget vrøvl" at karakterisere mødetiderne i de lokalpolitiske udvalg som et demokratisk problem. - Det er et spørgsmål om at prioritere. Desuden får vi jo også honorar for at deltage i lokalpolitik, og det opfatter jeg som en mulighed for, at vi kan købe os fri, siger Carsten Kudsk. Venstres Peter Wagner Mollerup, som også er selvstændig erhvervsdrivende, har heller ikke oplevet mødetiderne i udvalget som noget større problem. - Helt generelt tror jeg ikke, mødetiderne i udvalgene afholder nogen fra at engagere sig i det lokale demokrati, siger han. Peter Wagner Mollerup har et andet bud på årsagen til, at der ofte er afbud til udvalgsmøderne: - Det er kun en påstand, for det er ikke noget, jeg har undersøgt. Men der kan jo være nogle, som i en travl hverdag føler sig fristet til at melde forfald, hvis dagsordenen ser lidt tynd ud.