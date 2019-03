Pas på din pung: Tricktyv på spil i Nyborg

Fredag blev en rejsende ved Nyborg Station udsat for et nøje planlagt tyveri, som startede ved billetautomaten og senere blev eksekveret i toget.

NYBORG: Det kan være en god idé at holde ekstra øje med sin pung, når man færdes i Nyborg i disse dage.

I hvert fald tyder det på, at Nyborg igen har fået besøg af tricktyve, som udnytter uopmærksomme borgere.

Fredag eftermiddag var to tricktyve af østeuropæisk udseende således på spil ved Nyborg Station, da de lykkedes med at stjæle en pung fra en rejsende.

Tyveriet skete, da den ene af de to formodede gerningsmænd spærrede døren ind til en togkupé, imens en anden lykkedes med at fiske den trefløjede skindpung op fra den rejsendes taske. Ifølge politiets døgnrapport havde de to tyve afluret pinkoden ved billetautomaten få øjeblikke tidligere.

Begge beskrives som østeuropæisk af udseende. Den første mand beskrives som mellem 30 til 40 år, omkring 175-180 centimeter høj, med kort brunt hår og lang i ansigtet. Den anden mistænkte vurderes til at være 40 år, kraftig af bygning, godt 175 centimeter høj, lyst hår, lille rundt hoved med stikkende øjne og iført en beige jakke.