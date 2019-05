Parti anmelder hærværk på plakater i Nyborg

Nyborg: Fyns Politi bliver nu på en måde blandet ind i valgkampen på Østfyn.

I hvert fald vil formanden for Nye Borgerlige i Nyborg og Kerteminde, Kasper Mejlhede, ikke finde sig i det, der er sket med partiets valgplakater i det nordlige Nyborg.

- Jeg har lige været ude og hænge nye plakater op fire steder på Skaboeshusevej i Nyborg. Vores plakater var ødelagt, revet ned og delvis afbrændt, siger en ærgerlig Kasper Mejlhede.

Det ser ud som om hærværksmændene er gået målrettet efter plakaterne for kandidater for Nye Borgerlige. I et tilfælde hang to NB-kandidater på en lygtepæl sammen med socialdemokraten Christel Schaldemose.

Efter hærværket hænger S-kandidaten lige så fint tilbage, mens plakaterne for Nye Borgerlige ligger ødelagt på jorden.