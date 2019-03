Par fik BMW i stuen: Skilt med reflekser er ikke nok

Over et halvt år er gået, siden en alkoholpåvirket bilist bragede ind i Alice og Jakob Krogh Petersens hus på Christianslundsvej. Men oplevelsen præger dem fortsat, og de er dybt frustrerede over, at kommunen ikke vil sætte en effektiv afskærmning op.

Nyborg: - Hver gang jeg hører bremser eller ser lygter ude på gaden, bliver jeg nervøs. Sådan siger Alice Krogh Petersen cirka et halvt år efter, at en spirituspåvirket bilist bragede ind i familiens stue på Christianslundsvej i sin BMW 520 diesel. - I dag er det næsten helt uvirkeligt at forestille sig, at det rent faktisk skete. Men jeg har ikke sovet ret godt i lang tid. Ved den mindste lyd er jeg nede i stuen for tjekke, fortæller hun. Klokken var lidt over to om natten i begyndelsen af september sidste år, da Alice Krogh Petersen blev vækket af et højt brag. I første omgang troede hun, at det var fjernsynet i stuen, der var faldet ned. I stedet blev hun mødt af et stort hul i muren ud til gaden. Både bilist og BMW var for længst væk. Men genboen havde fået et glimt af bilens registreringsnummer, og desuden trak den et spor af kølervæske efter sig. Derfor gik der ikke lang tid, før politiet havde pågrebet manden. Hvad der videre er sket med ham, ved Alice og Jakob Krogh Petersen ikke. Parret er da også mere optaget af at undgå et lignende uheld i fremtiden. Det er således ikke første gang, at en bil brager ind i netop dette hus, der ligger i et T-kryds. - Noget tilsvarende skete for 10-15 år siden, men det var før, vi flyttede ind. Også dengang var bilisten påvirket af alkohol, så selvfølgelig kan det ske igen, bemærker hun.

I dag fremstår huset i pæn tilstand. Indenfor er gulvet i stuen også blevet skiftet. Men frygten for, at noget tilsvarende sker igen, holder ved. Derfor har parret foreslået, at man sætter en lille betonklods i vejsiden. Foto: Kasper Riggelsen

Revner helt op til kvisten Parret har derfor henvendt sig til Nyborg Kommune ad flere omgange og bedt om, at der blev sat en form for afskærmning op. Første gang var i begyndelsen af december. På det tidspunkt var de lige flyttet tilbage efter at have boet i sommerhus i Sommerbyen i en længere periode, mens håndværkerne byggede en helt ny facade. Revnerne efter mødet med den store BMW gik helt op til kvisten, og der var sågar revner ved hoveddøren på den anden side af huset. - Det fortæller noget om den kraft, bilen er kommet med. Jeg forlanger ikke, at de laver om på vejforløbet. Kunne vi bare få en lille betonklods ude ved fortovskanten, som stoppede undervognen, men det vil man ikke, siger Alice Krogh Petersen. Den oplysning bekræftes af Mia Faurholt fra kommunens teknik og miljøforvaltning. Efter at have talt med parret har hun drøftet forslaget med Fyns Politi, som har afvist ideen. - Sætter man en fysisk forhindring op, kan det være farligt for bilisten. Derfor er det ikke noget, vi kan gøre, uden at få lov, forklarer hun.

Mere overskueligt I stedet har kommunen for nylig sendt en formel ansøgning af sted, som indebærer, at der opsættes et skilt med reflekser på. Det vil ikke forhindre, at en bil kan køre ind i huset en anden gang. Men det kan være med til at gøre T-krydset mere overskueligt, når mørket falder på, bemærker hun. Det er dog langt fra nok, mener parret, som er dybt frustreret over den nuværende situation. - Det er jeg slet ikke tilfreds med. De må ikke sætte noget op af hensyn til bilisternes sikkerhed, men hvad med os, der bor på den anden side af muren? Det vil også give problemer, når vi engang skal sælge huset. Så må vi håbe, at der kommer en køber udefra, der ikke har hørt historien. Jeg kan ikke engang berolige dem med, at kommunen har sørget for, at det ikke kan ske igen, konstaterer hun.