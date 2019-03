Nyborg/Ullerslev: Det må være en yderst kvalitetsbevidst indbrudstyv, der fredag i sidste uge slog til mod en familie på Tulipanvej i Nyborg. Med sig har han taget en PH-væglampe, en PH-loftslampe, en PH-sdanderlampe samt diverse smykker. Forsvundet er også to styk Kaj Boyesen fugle i lys og mørk farve og en Kaj Boysen abe i lys farve. Forinden har indbrudstyven rodet hele huset igennem efter at have opbrudt et vindue til stuen med et koben.

På politiets døgnrapport finder man også to indbrud i Skovparken, ikke langt derfra. Det første, på Grævlingevænget, fandt ligeledes sted fredag i tidsrummet fra først på eftermiddagen og indtil sent på aftenen. Igen er der tale om, at tyven har brudt et vindue op og har åbnet samtlige skuffer og skabe i sin jagt efter værdier. Tyvekosterne omfatter kontanter, smykker samt mønter fra en møntsamling. På Rådyrvænget skaffede en tyv sig søndag adgang til en privat ejendom ved at bruge en skarp genstand mod havedøren, formentlig en kraftig skruetrækker. Også her er hele huset blevet gennemrodet, men angiveligt er intet stjålet.

Fra en aflåst garage eller et udhus i Kaliffenlund ved Ullerslev blev der i weekenden stjålet brænde til en ukendt værdi. Desuden flød det med øldåser ved bålstedet.