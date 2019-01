PH lamper og vielsesringe stjålet fra hjem

Nyborg: Endnu en gang viser PH lamper sig at være noget af det, der virkelig tiltrækker tyvene.

Denne gang gik et indbrud ud over et privat hjem på Bøjdenvej i Nyborg.

Tyvene brød ind gennem et køkkenvindue med koben. Herfra kunne de frit gå rundt i hele huset, og skuffer og skabe i alle husets rum var da også gennemrodede. Tyvene stjal en PH pendel lampe fra køkkenet, og en anden PH lampe fra stuen. Fra en kommode på 1. sal stjal de to vielsesringer, og fra et badeværelse i kælderen stjal de et Festina herreur.

Indbruddet fandt sted klokken 06.30 og 15.45 fredag 4. januar.