Over 5000 oplevede Pippi på Slotsmøllen

- Det ser ud som om, at familierne på Østfyn og nyborgenserne i almindelighed har taget vinterforestillingerne til sig som en tradition, man skal ind og se sammen med sine børn eller børnebørn. Det er vi selvfølgelig meget glade for og stolte af. At vi gennem en årrække har fået flere og flere publikummer til at komme til vores forestillinger. Det har selvfølgelig noget at gøre med, hvilket stykke man spiller, men vi har samtidig formået at skabe en forestilling i en ordentlig kvalitet og med et setup, som folk godt kan lide, siger han.

26 forestillinger senere kan formanden for Nyborg Voldspil, Jesper Bech Madsen, nemlig konstatere, at man nåede op på lidt over 5000 solgte billetter. Det svarer til en belægningsgrad på næsten 100 procent, og dermed ser succesen fra de seneste par års vinterforestillinger ud til at fortsætte, konstaterer han.

Nyborg: Historierne om verdens stærkeste pige, Pippi Langstrømpe, taler til både børn og voksne. Allerede forud for premieren den 9. november var forventningerne til årets vinterforestilling på Slotsmøllen da også skruet godt og grundigt i vejret . Men ikke for meget.

- Det er vel at mærke 400.000 kroner, som ligger ud over de fondsmidler, som vi har fået, og som vi derfor er nødt til at dække på anden vis, forklarer Jesper Bech Madsen.

Fortidens fejl

Ligesom det er lagt fast, at man skal spille "Frk. Nitouche" på volden i 2019, har bestyrelsen også besluttet sig for næste års vinterforestilling. Jesper Bech Madsen ønsker dog ikke at afslører titlen endnu.

- Der er endnu ikke skrevet kontrakt, og klog af skade fortæller jeg ikke, hvad vi skal spille, før vi har en underskrift, siger han.

Det sker med henvisning til den forvirring, der opstod omkring sommerforestillingen i 2018, hvor foreningen først meldte ud, at man havde sikret sig rettighederne til "Annie Get Your Gun". Det viste sig senere at være en fejltagelse, og derfor fik Nyborg Voldspil travlt med at finde en erstatning.

Formanden vil dog godt afsløre, at man bliver i Astrid Lindgrens univers med den kommende vinterforestilling. Det er i øvrigt ikke noget tilfælde, at man vælger at bruge betegnelsen vinterforestilling frem for juleforestilling, fortæller han.

- Der er ikke så mange juleforestillinger at vælge imellem, og vi vil ikke være kendt for at spille "Jul på Slottet" med få års mellemrum, bemærker han.